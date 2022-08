Según se dio a conocer hace algunos meses, Barbie Ferreira y Sam Levinson , el creador de Euphoria, habrían tenido bastantes diferencias y fricciones en el set de la serie y esto derivó su poca aparición en la segunda temporada. Hasta momento, los rumores no han sido confirmados ni tampoco negados por los involucrados.

Hasta el momento, no se sabe qué sucederá con el personaje de Kat Hernández dentro de Euphoria ahora que se retira Barbie Ferreira , pero se espera que en un futuro la producción pueda aclararlo.

Es oficial. Barbie Ferreira (Kat) no regresará a "Euphoria 3"

Luego de lo sucedido, se comenzó a rumorar con bastante fuerza que Barbie se estaría retirando del proyecto de HBO Max , pues tenía fuertes problemas con parte de la producción y no se paró de hablar sobre el tema.

Fanáticos de la serie externaron su molestia ante la situación , ya que durante la primera temporada se volvió uno de los personajes favoritos de la historia y no verla en la segunda entrega fue un movimiento erróneo para los productores.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.