"Es otro mundo ahorita que estoy en sobriedad": Rafael Amaya reaparece y desmiente una recaída

Luego de haber estado envuelto en rumores por una supuesta recaída, Rafael Amaya rompió el silencio en el tema, desmintiendo lo dicho hasta el momento.

Rafael Amaya, quien se dio a conocer en su papel de ‘El Señor de los Cielos’, participó en un video junto a su amigo, el cantante Roberto Tapia, siendo esta la primera vez que se le ve desde la publicación de un video que muestra un supuesto delirio de persecución.

Entre los rumores de recaída a las adicciones, Rafael Amaya reportó que sigue en proceso de recuperarse, y que está en negociaciones su regreso a ‘El Señor de los Cielos’.

Sonriente y con buen humor, fue como se mostró Rafael Amaya, quien finalmente rompió el silencio acerca de sus adicciones, esto en un video en la cuenta de Instagram de su ‘compadre’, Roberto Tapia.

Informando a sus fanáticos detalles acerca de la gira que ambos están realizando, el actor aprovechó para desmentir que haya tenido una recaída.

“Son puros chismes, puro mitote, no crean nada. Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro, aquí estoy y lo que se ve no se juzga”

Rafael Amaya señaló que en este proceso de dejar atrás las adicciones ha estado muy cercano a sus seres queridos, y que aún sigue aprendiendo de sus propios errores que en el pasado lo llevaron a un punto crítico.

“En todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a acercarme a Dios, a acercarme a la gente que me quiere de verdad desde antes de salir en El señor de los cielos, a regresar a mi niño interno, a escucharlo. Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí y de eso se trata la vida, de aprender y voy a seguir aprendiendo”, dijo.

El sonorense reconoció que sus adicciones lo llevaron a un punto muy bajo, pero que ahora se encuentra totalmente sobrio, y dijo que Robero Tapia había sido quien le salvó la vida.

“He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol. Me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”.

Previo a lo anterior, Rafael Amaya mostró interés en regresar a la actuación, pero que primeramente está enfocado en que su salud mental y física estén en su mejor estado. Esto apunta a su regreso a la serie ‘El Señor de los Cielos’, en su octava temporada.

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la Gira de los compadres. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”.