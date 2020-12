Estados Unidos.- El procedimiento para un divorcio legal siguen entre los cantantes Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, y aunque la mujer no ha querido generar más escándalo hablando sobre el tema, sí que ha hecho algunas publicaciones que muchos aseguran van dirigidas para su exesposo.

La cantante reapareció en redes sociales e hizo una publicación en donde dejó en claro que a ella no le gusta que la gente le arruiné su paz mental, lo que dejó a todos pensando en si sería una indirecta para su ex, pues en los últimos meses todo ha sido críticas, cuestionamientos y declaraciones sobre el divorcio de la pareja en Estados Unidos.

Hace algunas horas la hija de la Diva de la Banda logró captar la atención de sus seguidores al compartir una fotografía a través de sus historias en Instagram en la que declaró "Soy adicta a no tener mi paz perturbada", pudiendo hacer referencia a todo lo que ha tenido que sobre llevar en los últimos meses por su divorcio con el vocalista de la Original Banda el Limón.

¿Es para Lorenzo Méndez? Chiquis Rivera lanza tremenda indirecta. Foto:Instagram

Son varios ya los meses que tiene la pareja enfrentando una batalla legal, cuestionamientos por parte de los medios de comunicación y críticas por el público en general. Lo que ha trascendido recientemente es que Méndez quiere que Rivera pague los gastos derivados del proceso legal por el que se encuentran atravesando.

Aunque en las últimas semanas los seguidores de los cantantes creyeron que la polémica podría haber llegado a su fin luego de que ellos mismos la anunciaran, lo cierto es que todo el proceso continúa y aumenta la polémica después de que el cantante de 34 años dejara en claro que él no será quien se haga responsable de costear los gastos del proceso legal.

Esta no ha sido la única indirecta que la cantante ha lanzado desde que terminó su relación con Lorenzo Méndez. Chiquis Rivera compartió a través de Twitter otro mensaje para despedir el año y agradecer el aprendizaje que este le dejó, aunque todos notaron que también se refirió a una persona y claramente quien se vino a la mente de todos de forma inmediata fue su ex.

"2020 Me enseñó: no puedes ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. No puedes cambiar a alguien, a menos que esté listo para cambiar, y ciertamente no puedes forzar algo que simplemente no encaja", afirmó Chiquis en Twitter, desatando así las dudas entre sus seguidores.

De inmediato comenzó a recibir mensajes de parte de sus seguidores, ya que todos entendieron lo difícil que ha sido este año para la cantante, al igual que para muchas otras personas alrededor del mundo. Fueron diferentes los mensajes que recibió, pero en su mayoría referidos hacia su relación con el cantante.

"Lamento lo malo que estés pasando, y me alegro de lo bueno que te esté pasando... pero ya arreglen sus problemas en privado y dejen de tirarse indirectas, tienes algo que decirle? En su cara y también para Lorenzo lo mismo.... ya no son niños de 15 años... Les deseo lo mejor", le escribió un usuario de Twitter debajo de la publicación.

"Triste pero muy cierto. Cuando hay tanto estrés, dolor y lucha involucrados con cualquier cosa en la vida, sea lo que sea, entonces tal vez simplemente no esté destinado a ser", le escribió otro usuario al sentirse identificado con lo que la cantante de 35 años está atravesando en su vida personal.