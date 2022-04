¡Es perfecta! Lanzan primer vistazo de la película live action de Barbie con Margot Robbie como protagonista

Cabe mencionar que Ryan Gosling también formará parte del elenco dando vida a Ken, el interés amoroso de Barbie. Mientras que otros famosos confirmados son Issa Rae, Will Ferrell, Simu Liu, Michael Cera, Kate McKinnon y América Ferrera, siendo Emma Mackey una de las últimas confirmadas.

La emoción de los fanáticos ha estado por los aires, debido a que mucho pidieron que Robbie fuera la protagonista, pero no fue sólo decisión de ellos, también de Warner, debido al gran parecido físico de la estrella con la muñeca, además de compartir una personalidad vibrante y risueña, que caracteriza a Barbie .

Ese emblemático cabello rubio con fleco de lado y las puntas hacia fuera fueron el toque perfecto, pues es un look muy característico de la muñeca de Mattel. "Barbie. Julio 21, 2023. Sólo en cines", se puede leer en la descripción.

Gilberto Coronel Periodista Web

