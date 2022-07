"Es tan rupestre", Myriam Montemayor de La Academia, demanda a Toñita tras amenazarla con golpearla

El pleito entre Myriam Montemayor y Toñita, ha llegado ante las autoridades correspondientes. La ganadora de la primera generación de La Academia, dio a conocer en un encuentro con varios medios de comunicación, que demandó a "la negra de oro" tras amenazarla con golpearla. Asimismo, solicitó una orden de restricción en contra de su ex compañera del reality show antes mencionado, en el que participaron hace 20 años.

Hace unos días, a su salida de las instalaciones de Televisa, Toñita dejó muy en claro que golpearía a Myriam Montemayor en cuanto se la topara.

"El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo", manifestó la cantante en una entrevista con varios reporteros.

Ante esto, Myriam informó que ya acudió ante las autoridades, no está dispuesta a seguir tolerando el constante acoso de Antonia Salazar Zamora, y que su ex compañera de La Academia, no tiene argumentos para querer agredirla físicamente.

Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas.

"Obviamente, ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada, no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar, las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios".

La cantante, de 41 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, pidió a los medios de comunicación, no normalizar la violencia, "y de parte de alguien que no ha construido nada".

Asimismo, Myriam Montemayor señaló que Toñita, constantemente quiere llamar la atención mediante la violencia, "y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado muchísimo, por Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez". La llamada "negra de oro" no ha comentado nada sobre esta demanda.