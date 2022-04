"Es traición papacito", Pati Chapoy arremete contra Gussy Lau, por imágenes junto a Ángela Aguilar

Todo indica que Ángela Aguilar y Gussy Lau tenían el acuerdo de mantener su relación amorosa de manera privada, sin embargo, el compositor originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar, publicó un video de ambos en su "close friends", una función de Instagram donde su comparten historias con los amigos más cercanos.

Según comentó Gussy Lau en una charla con Chamonic, uno de sus "amigos" le tomó un screenshot a dicho video, filtrando así la imagen con otras personas y esto, provocó que saliera a la luz pública su relación con la "Princesa de la música mexicana", asegurando que comenzaron a salir en febrero pasado y que Pepe Aguilar, estaba de acuerdo con dicha relación.

Las imágenes que revelaron la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau.

El noviazgo de Ángela Aguilar y Gussy Lau es el tema del momento; en varios programas de televisión se habla al respecto, como fue el caso en "Ventaneando" de TV Azteca. En la más reciente emisión de este show, Pati Chapoy arremetió en contra del compositor sinaloense, ganador del Latín Grammy, y autor de éxitos en el Regional Mexicano como "No te contaron mal" de Christian Nodal.

La conductora de televisión manifestó que Ángela Aguilar hizo las cosas bien en esta relación, caso contrario a Gussy (su nombre real es René Humberto Lau Ibarra), quien no supo manejarlo.

"La niña lo hizo muy bien, yo estoy de acuerdo, Gussy Lau, se está lavando las manos con el video", expresó Pati Chapoy, en referencia a lo que el compositor explicó durante su charla con Chamonic.

Asimismo, sobre el hecho de haber compartido el video en mención con sus amigos más cercanos, "es traición papacito".

Mónica Castañeda agregó: "si tú y yo tenemos el acuerdo de no comentar nada de una relación, el acuerdo es para los dos, como el compromiso de respeto en el noviazgo, es de los dos". En este programa de espectáculos, también se mencionó que Gussy Lau, supuestamente quería presumir con el famoso "soy novio de...".

En un video que Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales, dejó entrever sentirse traicionada por Gussy, por haber publicado las imágenes, cuando habían acordado mantener su relación en privado. "Me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy".