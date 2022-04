"Es un asco, me tiene envidia": Alfredo Adame envía DURO mensaje a su exesposa Mary Paz Banquells

México. Alfredo Adame manda un duro mensaje a su exesposa Mary Paz Banquells: "¡Es una sco de persona...!". En entrevista con TVNotas, el actor jalisciense también niega haber rechazado a su hijo Sebastián por ser parte de la comunidad LGBTQ+.

Mary Paz Banquells fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino y habló de cómo fue su matrimonio con Adame, también cómo comenzó a deteriorarse hasta llegar al divorcio.

Banquells, quien es actriz y hermana de las actrices Rocío Banquells y Sylvia Pasquel, mencionó que Alfredo es un psicópata y nunca quiso recibir ayuda profesional para antenderse.

Ahora es Adame quien en respuesta a las declaraciones de su exesposa reacciona y arremete en su contra: "Mary Paz Banquells es un asco de persona, al igual que toda su familia; no tiene valores, ni tampoco escrúpulos, me tiene envidia".

Alfredo refiere en la misma entrevita para la publicación referida que cuando conoció a Mary Paz era "una pobre diabla, igual que su hermano Rafael Banquells Jr.".

"Ella se casó conmigo para salir de j*dida y que le mantuviera a ella y a toda su familia, que son una bola de gordos sucios, asquerosos y fraudulentos; la hermana gorda es mentirosa y asquerosa, son gente cochina. Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida."

También el actor deja en claro que no es un homofóbico como muchas personas lo han allegado a asegurar y niega que haya abandonado a su hijo cuando le confesó su verdadera orientación sexual.

"A ellos les corté todo, no son mis hijos, a ellos y a su madre, ni madr*s les doy algo. No son nada mío, no son mis hijos, soy feliz sin ellos, resultaron una bola de malagradecidos, porque...'cría cuervos y te sacarán los ojos'".

Alfredo Adame dice que ahora está enfocado a hacer su vida feliz al lado de su novia Magaly Chávez y también quiere tener hijos con ella.