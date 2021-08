"Es un camino difícil". Christina Applegate revela que le diagnosticaron esclerosis múltiple

Estados Unidos.- La actriz Christina Applegate, y ganadora del premio Emmy ha anunciado una triste noticia, pues reveló que tiene esclerosis múltiple y describió su diagnóstico como un "camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue ".

Por medio de un tuit, la actriz de 49 años conocida por sus papeles en "Married ... with Children" y "Dead to Me", informó el lunes por la noche que fue diagnosticada "hace unos meses", la famosa en una segunda publicación, pidió privacidad durante su proceso.

“Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta afección ”, escribió Applegate. “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante ".

Cabe mencionar que la esclerosis múltiple, también conocida como EM, afecta el sistema nervioso y a menudo resulta en un deterioro físico y cognitivo progresivo.

Según Hopkins Medicine citado por Fox News, la EM "ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las fibras nerviosas y la vaina de mielina (una sustancia grasa que rodea / aísla las fibras nerviosas sanas) en el cerebro y la médula espinal.

Este ataque causa inflamación, que destruye los procesos de las células nerviosas y la mielina - alterando los mensajes eléctricos en el cerebro ".

Jennifer Anisto y Christina Applegate. Foto: Captura

La EM es una enfermedad autoinmune crónica sin cura y, aunque se desconoce la causa, se cree que es una combinación de factores ambientales y genéticos.

La enfermedad es impredecible y puede manifestarse de manera diferente en cada paciente según la extensión del daño nervioso; mientras que algunos ven un curso leve de la enfermedad, otros pueden perder la capacidad de caminar y hablar.

Cuando se diagnostica a los pacientes, alrededor del 90% tendrá una forma de enfermedad llamada remitente-recurrente definida por síntomas como fatiga, entumecimiento, hormigueo, visión borrosa y debilidad que duran días o semanas antes de resolverse parcialmente.

"Los pacientes pueden permanecer sin síntomas durante semanas, meses o incluso años (lo que se conoce como remisión). Sin tratamiento, la mayoría de las personas con EM desarrollarán síntomas de la enfermedad que empeorarán gradualmente con el tiempo (lo que se conoce como recaída)", explica Hopkins Medicine en su Página web.

Cabe estacar que, las mujeres tienen tres veces más probabilidades de desarrollar EM remitente-recurrente que los hombres, y la aparición de la enfermedad suele ocurrir alrededor de los 20 a 40 años de edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad.

Los pacientes con EM también pueden enfrentar otras complicaciones, como depresión, parálisis, problemas intestinales y epilepsia, explica la Clínica Mayo en su sitio web.

