"Es un ejemplo", Pepillo Origel sale en defensa de Laura Bozzo, acusada de supuesto delito fiscal

Laura Bozzo podría ser arrestada en cualquier momento y llevada ante la justicia mexicana. La mañana de este martes Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutar la orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión peruana de 70 años de edad y ser llevada al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ante la situación de Laura Bozzo, su amigo Juan José Origel ha salido en su defensa. En una entrevista con la revista TVyNovelas, el conductor de televisión dejó muy en claro no ocultar la amistad que tiene con la "Abogada de los pobres".

"Al contrario, yo siempre estaré apoyándola y a su lado, yo no podría decirte nada en contra de ella, espero que todo se arregle, si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento".

Laura Bozzo supuestamente cometió un delito fiscal que sobrepasa los 13 millones de pesos y en caso de ser culpable, podría pasar entre 3 y 9 años en prisión.

Pepillo Origel manifestó que Laura Bozzo "es un ejemplo", por "lo que ha trabajado toda su vida después de lo que le pasó en Perú, aparte, es muy católica, cree mucho en la Virgen de Guadalupe". El también periodista y actor mexicano anhela que su amiga salga bien librada de esta situación, "y la volvamos a ver como la Laura que estamos acostumbrados".

Pepillo Origel contó que su amistad con la "Señorita Laura" comenzó desde que ella vivía en Perú. "La quiero mucho, le tengo un cariño muy especial, sé cómo es, lo tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor".

El conductor del show de televisión "Con permiso", que se transmite por Unicable, expresó que Laura Bozzo no es "una mujer malintencionada y mucho menos una ratera, porque la conozco, quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho".

La semana pasada Laura Bozzo solicitó una suspensión provisional para impedir ser detenida, la cual le fue concedida por el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo, pero debía dejar una garantía de 300 mil pesos y su pasaporte, en un plazo de cinco días; el plazo terminó y la peruana no cumplió con dicha garantía.

Ante esto el juez dio "luz verde" a la Fiscalía General de la República para detener y arrestar a Laura Bozzo.

