"¡Es un gusano!": Laura Zapata arremete en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante

México. La actriz Laura Zapata defiende a su abogado de los ataques que hizo en contra de él Gustavo Adolfo Infante durante una entrevista que le hizo en vivo para su programa de televisión De Primera Mano y arremete fuertemente en contra de él. "Es un gusano y se va a quedar si seguidores", refiere.

A través de Twitter, Laura Zapata reacciona a la actitud que tomó el periodista Gustavo Adolfo Infante en contra de su abogado y lo llama "gusano"; la pelea entre él y el abogado de Laura ocurrió el miércoles 10 de febrero, una vez que Infante no estaba de acuerdo con las explicaciones del abogado sobre el caso de doña Eva Mange, la abuela de Zapata y Thalía.

Laura Zapata. Foto de Instagram

Y en vista de lo anterior, Infante arremetió fuertemente en contra del abogado Carlos Cuenca, según puede verse en la entrevista en la que puede verse cómo demerita su trabajo e incluso le dice que "jamás lo contrataría", y al final lo despide del aire diciéndole "hasta nunca".

En la citada entrevista, Infante cuestiona al abogado respecto a quién de las hermanas (Laura Zapata o Thalía) pagan los gastos médicos de doña Eva y responde que van por partes iguales, pero Infante insiste en querer saber la cantidad exacta y el abogado le manifiesta que no sabe a detalle, lo que le parece mal a Infante y arremete en contra de él por supuestamente "negarle" información.

Pero la pelea entre Infante y el abogado se viralizó de inmediato y cibernautas le reclamaron al primero por su forma grosera de dirigirse al especialista. Lausuaria @Martuchahel le mostró a Laura Zapata que Gustavo Adolfo Infante la bloqueó de Twitter: “¿Ya viste? Se las da de muy machito y no aguanta sus verdades el patán”, a lo que Laura refirió: “¡Para eso me gustaba el gusano!”.

Estaba conversando con un doctor en Derecho, no con Pedro Sola”, escribió otro usuario a lo que Laura comentó: “No sabe qué es eso, no terminó la primaria”.

Foto: captura pantalla Twitter

Vale recalcar que Cuenca representa a Laura Zapata en contra de quien resulte responsable en el caso que aqueja a doña Eva Mange, de 103 años de edad, quien habría sido descuidada por los médicos a quienes pagaban Thalía y Lauza Zapata para estar al pendiente de su salud, cosa que no sucedió y tras descubrir el mal estado físico de la señora, Zapata decidió proceder legalmente en contra del lugar y médicos.

Y en entrevista con Chisme No Like!, el abogado Cuenta manifestó que Infante “tiene bajo coeficiente intelectual”, motivo por el cual no comprendió sus respuestas:

Tengo 44 años de litigar en materia penal, dicen que en ese tiempo la piel se vuelve dura. He confrontado a muchos periodistas y ellos quieren lo mediático, quieren inducir al que entrevistan a que digan cualquier cosa."

Es lo importante del tema no para que esta persona quiera lucirse, no me sentí cómodo, reconocí en ese momento que no se puede hablar con una persona de bajo coeficiente intelectual y por eso me retire y no le falté al respecto, no hubo comunicación.”

Desde su punto de vista, Cuenca refiere que Infante lo que buscaba en la entrevista era protagonismo, llamar la atención, pero no se lo permitió. Refiere que no fue grosero con él, sino que lo trató con respeto y él, tras invitarlo, no quiso más que dirigir la conversación a lo que él quería.

Doña Eva Mange en lamentables condiciones de salud

Hace unos días, Laura Zapata denunció a través de sus redes sociales que su abuela, la señora Eva Mange, sufrió de maltrato dentro de la casa de retiro "Le Grand Senior Living" en la que ha estado desde hace un tiempo y pidió cárcel para todos los responsables, además, tras visitarla la encontró en malas condiciones.

Laura mostró en Twitter fuertes imágenes de cómo encontró a su amada abuela y pudiero verse una de las nueve escaras decúbito que tenía su abuela en varias partes de su cuerpo. "Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi abuela, tiene nueve escaras decúbito, no puedo creer que esto esté sucediendo, me ocultaron durante todo este tiempo."

Foto: captura pantalla Twitter

"Le Grand Senior Living" fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y el lugar fue suspendido por el Gobierno del Estado de México el pasado martes 26 de enero.