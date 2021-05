"Es un halago", responde Lolita Cortés a Laura Bozzo luego de que la llamara "perra" en vivo

Otro pleito entre Laura Bozzo y Lola Cortés se desató en plena transmisión de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde la peruana hasta le gritó “perra” a la jueza.

El nuevo concurso de baile que se transmite en el programa ‘Hoy’ ha generado una gran atención por parte de la audiencia de Televisa, pues los espectadores sintonizan a la espera de ver otro enfrentamiento entre Lolita Cortés y Laura Bozzo, quienes emisión con emisión se han encarado constantemente por las críticas que da la actriz de teatro.

El último escándalo que las dos protagonizaron, y que sin duda marcó la transmisión de este viernes fue el insulto que Laura Bozzo arrojó en pleno programa en vivo, diciendo “Ábrete, perra” a Lolita Cortés mientras se retiraba del escenario.

Nuevamente, el baile que Laura Bozzo y Carlos Benavides realizaron, esta vez en el género del rock, creó una gran conversación en vivo. Al ritmo de la canción ‘Ábranse, perras’ de Gloria Trevi, la crítica se enfocó especialmente a la falta de una coreografía y a la actitud de la peruana sobre el escenario.

Luego de que los jueces emitieran su crítica, Lolita Cortés solicitó la presencia del coreógrafo, al estar insatisfecha con el resultado. Este respondió que lo que la pareja presentó no es para nada lo que él les había instruido en los ensayos, deslindándose de lo que sucedió.

“Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes”, dijo Lolita Cortés. “Les pido, nuevamente, se den cuenta de este fraude que está sucediendo con la señora, porque no es bailarina y no está aportando”.

Puestos en riesgo de eliminación, Laura Bozzo y Carlos Benavides fueron salvados por los votos del público, lo que regresó los buenos ánimos de la peruana para gritar "Ábrete, perra" directamente a la jueza, en referencia a la canción que bailó, en su camino a los camerinos.

Lola Cortés, quien pidió la palabra luego de la molestia de los demás presentes, señaló que no se siente ofendida por las palabras de Bozzo.

“Entiendo la frustración, lo entiendo perfectamente”, dijo a los demás participantes. “Que a mí me griten ‘perra’ no me duele. Amo a los animales, y es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo. Así que a mi no me ofendió, lo siento”.