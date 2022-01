Es un hecho Vanessa Claudio regresa a Tv Azteca para conducir este programa

Vanessa Claudio de 38 años de edad hizo lo que todos sus fans esperaban desde hace tiempo, se trata de haber regresado nuevamente a Tv Azteca para conducir el programa Al Extremo el cual dejó Carmen Muñoz para irse a Televisa, por lo que el público está muy feliz con su regreso.

Fue en Venga la Alegría donde Vanessa Claudio hizo su entrada triunfal y además señaló estar agradecida por regresar a la televisora del Ajusco la cual la vio crecer a nivel profesional, pues siempre ha estado como conductora en diversos proyectos, donde le ha ido muy bien, por lo que este no será la excepción.

Pues me siento muy emocionada, muy agradecida tú bien lo dices las personas que confían en ti que te ponen en esta posición y la oportunidad de entrar a los hogares a la hora más extrema de la televisión, pues la verdad me siento agradecida, nerviosa que siempre los retos nuevos me ponen muy nerviosa, pero muy contenta, dijo la famosa en el matutino.

Para quienes no lo saben Vanessa Claudio se había ido desde hace tiempo a Telemundo donde la vimos como conductora en Suelta la Sopa, pero después se fue a Turquía a conducir un reality show, además de hacer un poco de modelaje por aquel país donde le fue muy bien.

Ahora la ex reina de belleza regresó a Tv Azteca y lo hizo como siempre con mucho glamour, ya que llegó con un vestido negro de manga larga, su cabello suelto con algunas ondas, así como un maquillaje con el que se ve demasiado extravagante.

"Que gusto que regrese a casa... ojalá muy pronto regrese a VLA", "Hubiera Sido al revés que Vane se quedó en venga y Anette en al extremo pero bueno con ver a Vane dónde sea", "Mi @vanessaclaudio hermosa, muchas felicidades por esta nueva etapa. Un gusto tenerte de nuevo en México", le escriben a la famosa.

Cabe mencionar que a los fans de esta artista también les gustaría verla en alguna telenovela, pues tiene todo para triunfar, aunque no es lo que ella busca de momento.

