"Es un hombre intachable y trabajador", Galilea Montijo defiende a su esposo Fernando Reina Iglesias

En medio de las lágrimas, Galilea Montijo expresó tener una familia a la cual proteger y que le han dolido demasiado las difamaciones a lo largo de su carrera, "y por supuesto que me seguirán doliendo, pido y de verdad les suplico, que ya paren los ataques a mi persona".

Además, fue muy clara con sus palabras: "no tengo ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez". Con respecto a su hermana Paola, mencionó que afortunadamente "salió de un lamentable e injusto proceso penal", con ayuda del despacho jurídico de Televisa; con esto desmintió el rumor de las influencias de su cónyuge .

Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada, muy dolida.

La ex pareja sentimental del futbolista Cuauhtémoc Blanco (actualmente Gobernador de Morelos, México), externó que siempre ha callado y aguantado todo lo que se dice sobre ella, "se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas".

Triste y dolida por toda esta situación, Galilea Montijo dejó muy en claro: "me duele que nombren y afecten a mi esposo", describiéndolo como un "hombre intachable y trabajador", además de ser un "gran papá y compañero".

La conductora de televisión Galilea Montijo de 48 años de edad, quien forma parte del elenco estelar del programa "Hoy" de Televisa, no pudo evitar las lágrimas al hacer unas declaraciones con respecto a una serie de difamaciones en su contra . A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram defendió a su esposo , el político Fernando Reina Iglesias , ya que también ha resultado afectado por estos rumores.

