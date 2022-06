"Es un honor conocerlo, señor presidente", expresó RM; así fue la célebre reunión de BTS y Joe Biden

Cabe mencionar que el ex presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump , fue culpado de avivar el odio hacia los asiáticos , al referirse al coronavirus con el juego de palabras "kung flu" (gripe del kung, en referencia al kung-fu), una frase racista que a menudo repiten sus seguidores.

El Presidente Joe Biden agregó, "a la gente le importa mucho lo que dices y lo que haces, es bueno para todas las personas, no es solo tu gran talento, es el mensaje que estás comunicando, importa".

Kim Namjoon , quien en ese momento no era el extraordinario rapero, compositor y productor musical RM, sino un Enviado Especial de Corea del Sur para la Diplomacia Pública, agradeció al demócrata Joe Biden por su decisión al firmar la Ley de Delitos de Odio Covid-19 .

