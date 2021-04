"¡Es un libidinoso, estafador y abusivo!", así define Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, a Enrique Guzmán

México. "Un abusivo de toda una vida", así es como Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, define a Enrique Guzmán, el abuelo de ella, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano.

Pablo Moctezuma tacha de lo peor a Enrique Guzmán al dar su opinión sobre las declaraciones que Frida Sofía dio recientemente a Infante respecto al supuesto acoso sexual de su propio abuelo cuando era una niña.

¡Es un libidinoso, un tipejo; este señor siempre ha sido desagradable, un abusivo toda su vida. No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de hacerse el sufrido y que no se acuerda mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él."

Frida Sofía y su papá Pablo Moctezuma. Foto de Instagram

Moctezuma no se hace el santo, dice, y se siente mal cuando Frida Sofía le reclama cómo no la salvó de momentos tan duros por los que pasó y le parte el alma cuando se lo expresa, pero también le manifiesta que "deje el pasado" para que sane, pero siempre el pasado vuelve a su presente y la lastima.

Es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien. Mi ruptura con Alejandra él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida”, refiere sobre Enrique Guzmán.

Moctezuma menciona en la misma entrevista que tanto a Alejandra como a él, incluso a su propia hija, les ha tocado vivir cosas muy fuertes y cree al cien por ciento en las acusaciones que Frida Sofía hace sobre su abuelo y no es para hacerse publicidad.

A Frida me la robaron, Alejandra no es una persona fácil, yo tampoco, intentaba verla pero me tocaba con pared, Alejandra se la llevaba de viaje, no podía verla en muchas ocasiones", dice Pablo respecto al tiempo que no ha podido estar con su hija ni verla años atrás.

Moctezuma comenta que estuvo con su hija en Miami y le platicó muchas cosas, pero lo del señor Guzmán no, y apenas acaba de enterarse. "Le daba miedo decirme y de haber sabido creo que de haber visto a este señor no se qué hubiera pasado”, señaló.

En la misma entrevista, Pablo Moctezuma mencionó que él y Enrique Guzmán nunca han tenido buena relación, además aseguró que su ruptura con Alejandra Guzmán fue en gran parte por el cantante.

Respecto a Alejandra, cita que la quiere mucho, siempre la ha querido y muchos de sus problemas emocionales considera que se deben a los comportamientos de sus padres, incluso cita que Enrique nunca apoyó del todo a Alejandra en su lanzamiento musical, pero cuando se hizo famosa cambió con ella en todos los aspectos.

Gran parte de las adicciones es culpa de él, este señor la intoxicaba, eso me consta. Alejandra salía de su casa patas pa arriba, antes no había el cariño. Este señor no la soltaba, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero”.

Moctezuma le manda un mensaje a don Enrique y menciona que por ahora no sabe si su hija pueda ejercer lecciones legales en contra de su abuelo, pero todo cae por su propio peso y tarde o temprano tendrá que enfrentar la realidad de sus actos.