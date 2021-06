"Es un precio que pagamos todas": Allisson Lozz revela secreto tras la belleza de actrices de Televisa

Pese a que Allisson Lozz era muy conocida en su faceta como actriz por su lacia y abundante cabellera oscura, sus seguidores han notado que en los últimos años ha tenido una pérdida de cabello cada vez más notoria.

Admitiendo que es cierto, Allisson Lozz aseguró, sin embargo, que las apariencias engañan, y el look con el que se le veía en telenovelas no era lo que parecía, tal como es el caso en todas las demás famosas en Televisa.

Y es que, de acuerdo con la actriz ya retirada, todas las actrices, conductoras y quien sea que aparezca en pantalla, llegan a usar pelucas en algún punto de su carrera, pues los constantes tratamientos y cambios de look terminan por arruinar sus cabelleras.

La misma Allisson Lozz se refirió en su cuenta de Instagram acerca de cómo luce ahora su cabello, muy diferente a cómo se veía en telenovelas como ‘Al Diablo con los guapos’.

“Muchos me dicen: ‘Tenías tu pelo precioso, ¿qué le pasó? Tienes ahora tres pelitos’. Y sí tengo tres pelitos. Pero lo que no saben es que en Televisa todas usamos pelucas”, reveló.

Comentó que tras varios años de pasar por alaciados y tratamientos para lucir muy diferente a como su cabello es naturalmente, este terminó muy maltratado, tanto que tuvo que empezar a usar pelucas para salir en la televisión. Además, mencionó que era algo muy común entre todas sus compañeras de la televisora.

“Mi pelo siempre ha sido chino, no lacio ni quebrado, siempre ha sido rebelde, pero cuando te lo están planchando por siete años seguidos, imagínense, el pelo muere totalmente. Es uno de los precios que pagamos todas”, dijo.

Allisson Lozz agregó que incluso dentro de Televisa hay un salón totalmente especial para aquellas que necesitan comenzar a optar por una cabellera falsa luego de que su cabello natural no soporta todos los cambios constantes.

“Hay una sección especial. Hay maquillaje, hay peinado y hay peluquería, lo que nadie les dice. Pero todas usamos bastantes pelucas porque el cabello no aguanta tanto”.

Acerca de cómo se ve su cabello ahora, Allisson Lozz dijo que hoy en día sigue cambiando mucho de look, pero que ahora es porque a ella le gusta hacerlo y no por las exigencias de la televisora.

“Me encanta todo el tiempo estar cambiando de look, unos me dicen ‘¿por qué te pusiste de güera?’. Yo siempre estoy cambiando de look”, dijo. “Si eso te hace feliz, hazlo. No tiene nada de malo, de todas maneras es cabello. Crece otra vez… Yo soy más feliz así, estarlo cambiando, y la verdad es que no me quedo quieta”.