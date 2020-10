¡Es una Diosa! Kylie Jenner y su atuendo de leopardo causan furor

Estados Unidos.- Kylie Jenner, estrella de reality shows como "Keeping up with the Kardashians" y "Life of Kylie", lució como toda una Diosa de la selva al vestir un fascinante body con estampado de leopardo y presumiendo sus atributos en las redes sociales, donde colocó un video para historias de Instagram y causó furor entre los que lo vieron.

Se trata de un corto video en el que se ve a la socialité de 23 años con una larga cabellera rubia, un body de Animal Print que deja al descubierto sus envidiables atributos, unas zapatillas en color dorado y accesorios despampanantes y llenos de diamantes para estilizar el atuendo. Pese a que no vemos su rostro, seguramente lució muy hermosa como de costumbre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque de momento no se sabe para qué se dejó ver con este extravagante look, es probable que la joven esté adelantando un futuro proyecto, como una nueva línea de maquillaje o alguna colaboración con sus hermanas, pues cada vez que una integrante de esta familia prepara algo nuevo se preparan por completo y siempre deslumbran con su campaña publicitaria.

Además, podría también tratarse de alguna participación especial para otro proyecto de la estrella más querida de las redes sociales, algo a destacar de su atuendo es que es muy parecido al que utilizó para el videoclip de 'WAP' la reciente colaboración de Cardi B y Meghan Thee Stallion, misma que ha permanecido durante varias semanas en la cima de la lista del Billboard Hot 100 y donde no fue muy bien recibida su participación.

En aquel momento la madre de Stormi Webtster lució un body muy parecido a este que recién presume, pero en un tono más claro y su cabello en aquella ocasión era castaño, ondulado y más corto, a lo contrario de lo que vemos en este video.

Será sólo cuestión de tiempo para que veamos a Kylie Jenner con este look que ha dejado a todos ansiosos de más y es que la joven es considerada de una de las mujeres más hermosas, así como una mujer muy imponente, sin mencionar que hace algunos años fue nombrada como la mujer billonaria más joven del mundo por Forbes, por lo que logró posar para la portada de una edición especial de la revista.

A los 23 años, Jenner es una exitosa empresaria, pues cuenta ya con distintas variedades que alguna vez la hicieron colocarse como la mujer billonaria más joven del mundo, se trata de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics, que más tarde logró ampliar con mercados en cuidado facial y hasta lociones corporales junto a su hermana, la gran Kim Kardashian.

Actualmente Jenner es una de las estrellas favoritas de todo el mundo, así como la influencer y youtuber que más ayuda cuando de moda y belleza se habla, motivo por el que su fama y popularidad parece que nunca van a terminar, ya que siempre mantiene a todos al día con su vida privada y profesional.

Kylie Jenner es una de las mujeres más influyentes de Internet. Foto: Instagram

Nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 10 de agosto de 1997, Kylie Jenner quien ahora tiene 23 años de edad, es hija de Kris y Caitlyn Jenner, ésta última antes conocida como Bruce Jenner, un importante atleta de Estados Unidos. A su corta edad, la joven se ha convertido es una importante empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense.

Kylie Jenner es la menor de las hijas de Caitlyn y Kristen, esta última madre de Kourtney, Kim, Khoé y Robert Kardashian y Kendall Jenner, también representante de todos sus hijos y una influyente figura pública. Por el lado de su padre, la atleta Caitlyn Jenner, Kylie tiene tres medios hermanos mayores; Brandon, Brody y Burton, y una hermana mayor; Cassandra Jenner, con quienes mantiene una muy buena relación.