"Es una acusación poco ética, es sexista", Camille Vasquez desmiente tener romance con Johnny Depp

La abogada y activista Camille Vasquez, de 37 años de edad, obtuvo gran fama y reconocimiento por haber representado al actor estadounidense Johnny Depp, en su juicio por difamación en contra de su ex esposa, la actriz Amber Heard. Cabe mencionar que este mediático caso fue llamado "el juicio celebrity de la década".

Durante las semanas que duró el juicio en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, surgieron los rumores de un romance entre Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez, quien junto con el abogado Benjamin Chew, lograron el fallo del jurado a favor del protagonista de la taquillera saga "Piratas del Caribe".

En una entrevista para People, la abogada, ahora socia de la firma de abogados Brown Rudnick, negó tener una relación amorosa con uno de los actores más aclamados de Hollywood, también protagonistas de otras películas como "El joven manos de tijera", "Charlie y la fábrica de chocolates", "Alicia en el país de las maravillas", "Sleepy Hollow" y muchas más.

Camille Vasquez consideró estos rumores como sexistas. "Es decepcionante que ciertos medios lo aceptaran o dijeran que mis interacciones con Johnny fueran inapropiadas o poco profesionales, es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio".

Asimismo, manifestó que tiene novio y no es ético que una abogada se relacione sentimentalmente con su cliente, en este caso, con John Christopher Depp II.

Es una acusación poco ética, es sexista, es desafortunado y decepcionante, no puedo decir que me sorprendió.

Dichos rumores surgieron, ya que constantemente, Camille abrazaba de manera muy cariñosa al ex esposo de Amber Heard. Al respecto comentó, "soy cubana y colombiana, soy táctil ¿qué quieres que diga? Abrazo a todos y no me avergüenzo de eso".

Por otra parte, en una entrevista para el programa Today, de la cadena de televisión NBC, Camille Vasquez y Benjamin Chew dieron a conocer que Johnny Depp, podría renunciar a los 10 millones de dólares que Amber Heard debe pagarle como indemnización, por haberlo difamado. "Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él, se trataba de restaurar su reputación y lo ha hecho".

Cabe mencionar que estas declaraciones, surgen unos días después que Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard, mencionara que la actriz no tiene dinero para pagarle los 10 millones de dólares a su ex esposo.