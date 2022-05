"Es una obra de arte esta mujer", Maribel Guardia deslumbrante con entallado vestido de transparencias

No existe la menor duda de que no hay prenda que no le quede a la perfección a la actriz costarricense Maribel Guardia, tal y como lo mostró en una de sus recientes publicaciones en redes sociales. La esposa del abogado Marco Chacón, también oriundo de Costa Rica, deslumbró a sus miles de seguidores al modelar un entallado vestido con transparencias, el cual le acentúo muy bien ese cuerpazo de diosa que posee.

La también cantante, quien está a unos días de cumplir 63 años de edad, derrochó elegancia, belleza y sensualidad, con este vestido creado por el diseñador mexicano Jorge García Cárdenas, mejor conocido en el mundo de la moda como Mitzy.

Dicho outfit, lo utilizó Maribel Guardia para asistir a la primera edición de los Latino Business Awards, evento que tuvo lugar en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. El vestido, antes mencionado, fue confeccionado en tela transparente con bordados y pedrería azul; esta prenda también se caracterizó por su pronunciado escote.

La mamá del cantante y compositor Julián Figueroa (fruto de la relación que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian), publicó un reel en cámara lenta en su perfil de Instagram, donde al darse una vuelta, lució en todo su esplendor tanto el vestido como su anatomía.

"Bellísima Maribel", expresó la actriz y cantante sinaloense Sheyla Tadeo. "Bellísima mi reina", expresó el diseñador Mitzy.

Estos son otros de los halagos por parte de sus fans: "señora hermosa en todo su esplendor", "divina", "Diosa llena de luz", "qué mujer tan más hermosa", "guapísima mi muñeca", "luces radiante", "divinamente espectacular", "es una obra de arte esta mujer", "mucha belleza en una sola persona", "reina" y muchos más.

¿Qué son los Latino Business Awards, donde Maribel Guardia conquistó con su belleza?

Fueron creados con la finalidad de reconocer y exaltar la labor de los latinos residentes en Santa Bárbara, California y ciudades vecinas, "que con ingenio y trabajo día a día, no solamente hacen crecer esta comunidad, sino que además apoyan a la economía de sus hogares y de este país, brindando oportunidades de trabajo a otras personas", expresaron los organizadores en un comunicado.

En esta primera edición de los premios se contó con varias categorías, que van desde los pequeños negocios, como por ejemplo: Car Wash, compañías de limpieza, y todo tipo de negocio nuevo o pequeño, cadenas de restaurantes, agentes de bienes raíces y mucho más, que son dirigidos y pertenecen a dueños latinos.

También se otorgaron galardones especiales a héroes anónimos, que ayudan y dignifican la comunidad latina de Santa Bárbara sin esperar nada a cambio.