"Es una persona fuerte", ARMY de BTS manda sus mejores deseos a Suga, ante su contagio de Covid-19

Asimismo se notificó que antes de viajar a Estados Unidos, el rapero dio negativo en la prueba PCR y a su regreso a Corea del Sur, comenzó la cuarentena obligatoria que debe realizar toda persona que ingrese al país. "Recibió resultados positivos durante la cuarentena y no hubo contacto con los otros miembros".

Completó su segunda ronda de la vacuna Covid-19 a fines de agosto y no presenta ningún síntoma al día de hoy. Actualmente, se está administrando cuidados personales en el hogar, de acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias.

Hasta el momento Suga no ha comentado nada al respecto. Foto: Instagram @agustd

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

