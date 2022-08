"Es una tragedia, es horrible", corren a Érika Zaba de OV7, del departamento que habitó por 6 años

En su más reciente videoblog en su canal de YouTube, la cantante Érika Zaba, integrante del grupo musical OV7, compartió con sus seguidores la caótica mudanza que realizó junto a su esposo Francisco Oliveros, pues fueron desalojados del departamento que habitaron en la Ciudad de México durante seis años.

"Nos corrieron del departamento donde estábamos viviendo, tuvimos que desocuparlo en muy pocos días, imagínense ahorita que les diga: 'se tienen que salir de la casa donde están viviendo en una semana', esa sensación que sintieron, pues es lo que estoy sintiendo en este momento, pero hay buenas noticias, malas noticias", manifestó la también empresaria, de 44 años de edad y originaria de la Ciudad de México.

Esta tragedia, porque cuando alguien te dice: 'te tienes que salir', es una verdadera tragedia, se cae el mundo, es horrible, porque una cosa es que lo planees y otra cosa es que te pidan el departamento que estás rentando.

De acuerdo con Érika Zaba, la dueña del departamento tuvo un contratiempo con respecto a un tema familiar, por lo cual, tuvo la necesidad de ocupar su inmueble.

Muchos de sus seguidores en redes sociales, le dijeron que no podían correrla del departamento en tan poco tiempo y que, legalmente, tendría unos meses para desocuparlo.

"Si, pero es una señora que se ha portado muy bien con nosotros, llevamos seis años en su departamento, nunca hemos tenido ningún inconveniente, así que, hay que entender, así como ella tuvo un imprevisto y tuvo una emergencia, hay que ser empático con la situación del otro y al final del día, decidimos movernos".

La inesperada mudanza ocurrió a unos días de que comience la nueva gira de OV7, y de un viaje que ya tenía programado a Cancún, estado de Quintana Roo, México, para disfrutar unos días con su hijo Emiliano, antes de irse de gira.

Lo más doloroso para la cantante al mudarse a un nuevo departamento, fue desmantelar el cuarto de su hijo.

"Emiliano no sale de su cuarto, porque le encanta, ama jugar con sus coches, ama su cohete, ama como quedó, hoy, no tenemos tiempo de replicarlo, él no puede entrar a un cuarto normal después de que lleva un mes en su cuarto lleno de fantasía, de coches y de todo lo que le gusta, no lo puedo regresar a un cuarto normal". Mencionó que buscará ayuda para replicarlo.

Al final de su videoblog, con muchos sentimientos encontrados, se despidió del lugar que habitó por seis años. "Aquí fue el departamento al que llegamos recién casados, después de que regresamos de la luna de miel, tengo grandes recuerdos, aquí, la llegada de Emiliano, ahora nos estamos yendo de este departamento".