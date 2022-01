"Esa mujer va a ser mi esposa", le dijo Héctor Suárez a su abuela; así conoció a Pepita Gomís

Hay personas que han sabido (o supieron) ganarse el cariño y el respeto del público; tal fue el caso del actor y comediante Héctor Suárez, considerado el padre de la sátira en la televisión mexicana, así como la presentadora de TV Pepita Gomís, pionera de la televisión educativa en nuestro país.

A través de sus redes sociales el también comediante Héctor Suárez Gomís, ha compartido varias historias sobre sus padres. Una de estas, sobre la fuerte advertencia que Emilio Azcárraga Vidaurreta le hizo a Héctor Suárez, dos semanas antes de su boda con Pepita Gomís.

"¿Papi, cómo conociste a mi mamá?", inicia otro de los relatos de "El Pelón" Gomís, donde su progenitor le cuenta como inició su historia de amor. La primera vez que vio a Pepita, fue en la televisión en casa de su abuela y entre la plática, aseguró que sería su esposa, "en ese momento, tomé la decisión de casarme con ella". En ese entonces, la también profesora de historia y periodista, estaba al frente del programa "Tele-Kínder".

"Conforme transcurría su programa, no dejé de imaginarla junto a mí todos los días de mi vida, tu bisabuela veía el programa de tu mami todos los días y no nada más tu bisabuela, en todas las casas de México se veía 'Tele-Kinder'", contó Héctor Suárez a su hijo.

Embelesado por la belleza y simpatía de aquella mujer, el comediante le preguntó a su abuela quién era. "Pepita Gomís ¿Nunca has visto Tele-Kínder?", respondió la señora. Manifestó que escuchó de ese show, pero como se trataban de clases en televisión para niños, no había tenido curiosidad por verlo.

Pero a partir de hoy, no me lo pienso perder ¡Esa mujer va a ser mi esposa, agüe!

Ante el comentario de su nieto, le dijo: "¡qué tu esposa ni qué la chingada, esas pulgas no brincan en tu petate!". Su abuela le aconsejó concentrarse en la obra de teatro que estaba ensayando y ya después, podría pensar en boda. "Te conozco y sé que eres capaz de ir a buscarla a Televicentro, prométeme que no vas a molestar a esa hermosa mujer".

Pepita Gomís y Héctor Suárez el día de su boda. Foto: Instagram @pelongomis

Héctor Suárez y Pepita Gomís, los mejores amigos hasta el final

Héctor Suárez le reiteró: "agüe, te prometo que me voy a casar con ella, Pepita Gomís va a ser mi esposa. ¿No me enseñaste tú que mi mente es muy poderosa y puedo conseguir todo lo que me proponga si visualizo las cosas?". Asimismo, externó que no solo imaginaría casarse con tan bella dama, "también voy a empezar a actuar como si fuera realidad".

Seguro de sus palabras, manifestó: "me voy agüe, Pepita mi esposa está esperando que pase por ella para llevarla a comer, a lo mejor un día de estos te sorprendo con la noticia de que vas a ser bisabuela".

Al final de su relató, "El Pelón" manifestó: "pasaron casi cuatro meses y mis papás se casaron", el 4 de mayo de 1965. Tuvieron dos hijos: Héctor y Julieta Gomís.

Héctor Suárez murió a sus 81 años de edad en junio de 2020, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio; sus cenizas se encuentran en un nicho en su hogar en Cocoyoc, estado de Morelos, México. Su esposa Pepita, falleció el 26 de diciembre de 2021 a los 83 años. Estuvieron casados por 30 años y aunque se divorciaron por motivos que hoy no son relevantes, fueron amigos el resto de sus vidas.

Unos años antes de su fallecimiento, el productor y actor de programas como "¿Qué nos pasa?", participó en el show "El Roast" de Comedy Central, donde se expresó de esta manera de su ex esposa: "quise tener una mujer buena, inteligente, tierna y abnegada y tuve a Pepita, gracias mi amor Pepita por esos 30 años juntos, gracias por ayudarme, gracias por apoyarme".