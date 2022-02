"Esas cenas y cafés planeando nuestro futuro", así recuerda Amanda Miguel a su esposo Diego Verdaguer

La cantante, compositora y pianista argentina Amanda Miguel, vivió un gran historia de amor con el cantautor Diego Verdaguer, interprete de temas como "La ladrona" o "Voy a conquistarte". Tuvieron un matrimonio durante 46 años y fruto de su relación procrearon a su hija Ana Victoria, quien les dio una adorable nieto llamado Lucca. Hoy, la intérprete de 65 años de edad y originaria de Gaiman, Argentina, llora la muerte de su esposo.

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre real del cantante, compositor y productor musical argentino y nacionalizado mexicano, falleció a los 70 años de edad la tarde del jueves 27 de enero de 2022 en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos, debido a unas complicaciones en su salud, derivadas del contagio que tuvo de Covid-19.

En una reciente publicación en sus redes sociales, Amanda Miguel expresó sobre su esposo Diego Verdaguer: "fuiste todo para mí, el click del primer día".

Las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche.

La intérprete de canciones como "Así no te amará jamás", "Él me mintió", "Ámame una vez más" y muchas más, resaltó que el padre de su hija tenía gran interés en cuidarla y guiarla dándole lo mejor, "esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos, sin pensarlo iban poco a poco labrando nuestra unión".

Al final de su emotivo mensaje en memoria de su cónyuge, la respetada artista expresó: "te amo Diego, me lo diste todo".

Amanda Miguel ha recibido muchos mensajes de apoyo de parte de sus familiares, amigos y fans.

Sus palabras conmovieron a sus seguidores en redes sociales, entre ella la actriz costarricense Maribel Guardia. En los comentarios de la publicación antes mencionada, le dijo que Diego Verdaguer "sigue estando contigo, siempre te va a proteger". Por su parte, la cantante mexicana Yuri le escribió: "amiga te mandamos abrazos y mucha paz, siempre contigo".

Una de sus fans manifestó amar la historia de amor que tuvo con Diego, "por siempre, por la eternidad él es tuyo y tú de él, ni la muerte los separará, él siempre contigo como siempre, cuidándote, amándote, pero ahora, como un ser de luz ❤️".

En un anterior post en sus redes sociales, Amanda Miguel se refirió al llamado ícono de la música latina romántica, como su ángel y el único amor de su vida, señalando que le regaló su vida y ternura, fue su maestro, confidente y socio.

"Lo que más he amado en esta vida, fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todo a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados, me dejaste rodeada de tu protección y hoy, no sé como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días".