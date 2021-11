Escorpión Dorado le dice a Pati Chapoy que dejó sin trabajo a Atala Sarmiento y Pepillo Origel

No cabe duda que Escorpión Dorado de 40 años de edad puede poner en aprietos a quien sea, y a Pati Chapoy de 72 le quedó más que en claro, pues el famoso decidió hacerle una entrevista para su canal de YouTube, pero las cosas no fueron como ella esperaba debido a las cosas que le dijo.

Resulta que Escorpión Dorado fue hasta el foro de Ventaneando por la periodista de espectáculos y en cuanto empezó la entrevista el blogger le dijo que donde estaba el resto de sus colegas del famoso programa vespertino de Tv Azteca, por lo que Pati Chapoy le dijo que tanto Pepillo Origel, Atala Sarmiento y Martha Figueroa estaban en diversos proyectos, pero el anfitrión le dijo que los dejó sin trabajo.

Y es que como muchos ya lo saben Pati Chapoy tuvo problemas en el pasado tanto con Atala Sarmiento como con Pepillo Origel quienes se fueron a Televisa después de tener un mal sabor de boca en Ventaneando, aunque la conductora titular dijo que no fue así.

Pero eso no fue todo pues Escorpión Dorado le preguntó donde estaba Pedro Sola, a lo que ella le respondió que mejor ni preguntara, pues al periodista no le cae bien el youtuber pues lo considera una persona vulgar, algo que no le agrada para nada.

Pedrito no quiere ni verte en pintura porque dice que eres muy grosero, dijo Pati Chapoy quien no se aguantó las ganas de mandarle el mensaje al también comunicólogo quien para muchos siempre tiene muchas sorpresas cuando se trata de invitar a un famoso al volante.

Cuestiona su gran poder

Escorpión Dorado también le hizo saber a Pati Chapoy que ella es quien decide quien se va y quien se queda en la televisora del Ajusco a lo que ella se defendió una vez más del polémico personaje quien siempre pone a todos en jaque con sus preguntas.

Mira que les quede clarito yo soy una reportera que trabaja en Ventaneando desde hace 26 años y 28 en televisión Azteca, dijo que la guapa mujer quien dejó en claro que solo es un miembro más de la empresa.