Escorpión Dorado y Aislinn Derbez muy abrazaditos junto a un CELOSO Eugenio Derbez

México. Aislinn Derbez y Escorpión Dorado posan muy abrazaditos ante un celoso Eugenio Derbez. La actriz y el youtuber se comprometieron en matrimonio a manera de broma, y con ello desataron las carcajadas en redes sociales.

Álex Montiel, Escorpión Dorado, es muy ocurrente en las entrevistas que hace a sus invitados y en esta ocasión tuvo en su espacio para su canal de YouTube a Aislinn Derbez.

Escorpión Dorado dice: "Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda, próximamente. Estamos muy enamorados y vamos a casarnos el próximo 6 de mayo", expresó el comediante mientras Aislinn lo abrazaba.

Además el youtuber agrega: "Ya se veía venir oficialmente, anunciamos nuestro p*nche compromiso de por vida. Ni modo suegro Eugenio Derbez, más vale que se vaya p*nche acostumbrando."

En el video que circula en redes sociales se ve también que aparece Eugenio Derbez, padre de Aislinn, quien intenta impedir que su guapa hija abrace al youtuber: "Cuando estás bien p*nche contentote con tu morra y llega el p*nche suegro de metiche", dice él.

Pero Aislinn no se queda atrás y también escribe a manera de broma algo respecto a su supuesto compromiso matrimonial con Escorpión Dorado: "Aww, dice Eugenio Derbez que qué bendición que ya encontré alguien que me apapache, me cuide y me respete…".

Escorpión Dorado ha expresado en varias ocasiones que admira como actriz a Asilinn Derbez, también que le parece una de las famosas mexicanas más guapas y con personalidad única, por lo que una vez más se mostró encanto de convivir con ella.

Leer más: Luis de Alba critica a los nuevos comediantes por abusar de las GROSERÍAS

Próximamente se estrenará la nueva temporada del reality LOL, donde Escorpión Dorado participará junto con Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo, y en el que figurarán dos equipos de comediantes.