"Ese es mi coraje contra su mamá", Eugenio Derbez ataca a Victoria Ruffo y Julián Gil se solidariza

Eugenio Derbez y Julián Gil, además de ser dos reconocidas personalidades en la televisión mexicana, también tienen otra cosa en común. Actualmente el galán de telenovelas no puede ver a su pequeño hijo Matías, fruto de la relación que tuvo con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, esto debido a que ella obtuvo la patria potestad del niño y ha evitado a toda costa que padre e hijo puedan convivir.

El comediante y productor de televisión Eugenio Derbez pasó por una situación similar; por muchos años su ex pareja sentimental, la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, no permitió que el protagonista de la serie "La Familia P. Luche" viera al hijo que tuvieron en común, José Eduardo Derbez.

En un reciente encuentro de Eugenio Derbez con varios medios de comunicación, que al igual que el actor argentino Julián Gil, "pasé por eso y es un dolor terrible, él ni siquiera poder acercarte a tu hijo".

El esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, integrante del dúo musical Sentidos Opuestos, manifestó que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra. Asimismo expresó su coraje de que la prensa de espectáculos cuestione al respecto a su hijo José Eduardo Derbez.

"De repente todavía le pregunten: 'oye José Eduardo, ¿cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?', y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan: 'José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?', es muy diferente".

Porque yo estuve años y años con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo, ese es mi coraje contra su mamá.

Victoria Ruffo no permitió que Eugenio Derbez conviviera con su hijo José Eduardo. Foto: Instagram @victoriaruffo

Julián Gil compartió en su perfil de Instagram esta entrevista de Eugenio Derbez, arremetiendo en contra de su ex Marjorie de Sousa, por no permitirle ver a su hijo Matías Gregorio.

"Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar, le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños".

De acuerdo con Julián Gil, Marjorie de Sousa tiene el Síndrome Alienación Parental; se trata de la manipulación que ejerce el padre o madre en sus hijos con la finalidad de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos emocionales con el otro progenitor.

"Le tocó a él (Eugenio Derbez), me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños, ¿por qué tiene que crecer sin la figura paterna o materna? No le pregunten al niño ¿cómo te sientes por no crecer con su papá?, pregúntenle ¿por qué tu mamá no te dejó ver a tu papá? Y como el niño por ser niño 'manipulado', no puede hablar, pregúntenle a la mamá ¿por qué no deja que el niño comparta con su papá?".

Leer más: Así era físicamente Andrés Nieto, el primer esposo de Flor Silvestre, matriarca de la Dinastía Aguilar