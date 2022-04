"Ese puerco me tocó", Frida Sofía con todo en contra de su abuelo Enrique Guzmán; lo acusa de abuso

Tiempo atrás, Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, aseguró durante una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, haber sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno, el cantante Enrique Guzmán. Esto habría ocurrido cuando ella tenía solo cinco años de edad.

Ante la "bomba" que había estallado, Frida Sofía procedió legalmente en contra de Enrique Guzmán y de su mamá Alejandra, por los delitos de abuso, corrupción de menores y violencia familiar.

En una reciente entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", la nieta de la actriz Silvia Pinal (una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano), habló sobre las acusaciones y demanda en contra de su abuelo.

Manifestó que todo este proceso le ha costado mucha energía. "En primera humillación, para decir lo que pasó, de verdad que no es algo bonito decir: 'me tocaron cuando tenía 5 años', sí suena fuerte, pero lo vuelvo a decir, ese puerco me tocó a mí cuando tenía 5 años".

Frida Sofía dejó muy en claro que el supuesto abuso que sufrió, es algo que nunca se le olvidará. Asimismo, dijo que Enrique Guzmán no podrá escapar de la justicia divina. "Nunca en la vida va a pasar por el de allá arriba; creo que falta un poquito de tiempo, tarda la justicia divina".

Por otra parte, Frida Sofía mencionó que su mamá Alejandra Guzmán no estuvo con ella ni se comunicó, tras la muerte de su media hermana Natasha, fruto del matrimonio que tiene su padre Pablo Moctezuma con Beatriz Pasquel.

"No, nunca, no, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero yo me represento sola, no tengo ningún problema".

La media hermana de Frida Sofía murió en septiembre del año pasado a los 24 años de edad, por unos problemas de salud, "es mi ángel y me protege contra cualquier cosa, contra todos, o sea, contra todo, aquí la tengo, este es su collar, lo cargo conmigo siempre, y ella sabe, ella sabe todo".