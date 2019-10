Esmeralda Palacios muestra su increíble abdomen plano en redes

Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, sorprende en redes sociales al mostrar un increíble físico, cambios de look y una gran belleza. Desde su divorcio, la conductora se puso más guapa, adelgazó y ahora se le ve mejor que nunca.

La belleza de Esmeralda se roba la mirada de todos en Instagram, donde constantemente presume sus grandes avances cuando de su físico hablamos, ella sigue imparable y las fotografías de su cuenta son prueba de ello.

Palacios ha perdido muchísimo peso desde su divorcio, en sus redes sociales ha compartido diversas fotografías de ello, en 2016 bajó más de 26 kilos, sin embargo, se volvió constante para mantener una envidiable figura y lo ha logrado.

En esta ocasión, la joven compartió una imagen de su increíble y plano abdomen, en dicha fotografía agregó una descripción sobre lo difícil que es tener problemas de autoestima y escribió:

Se ve papa poner una foto así .. pero mi"$!da lo que me ha costado .. y me faltan años .. cuando un guey , una amiga un pariente hasta un hijo te hacen sentir con un comentario no negativo hecho hacia ti y te sientes mal .. es qué hay algo en ti que no está bien .. no creas que todo se dice o se hace por ti ..".