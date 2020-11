Esmeralda Pimentel comparte profundo mensaje sobre la violencia contras las mujeres

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en sus redes sociales, la bella actriz mexicana Esmeralda Pimentel compartió un especial agradecimiento a todas las mujeres importantes en su vida. "Gracias madre, gracias Deliris, gracias Lupita, gracias abuelitas, tías, primas, amigas, compañeras, Giselle Dessavre, gracias Gabriela Marcos, Eréndira, Mónica Ramírez, Olguita, Bárbara, Yndira, Majo, Cristina de Amoriza, Lichita, a todas las morras que me han acompañado, que me han amado, las que me han confrontado".

La ex reina de belleza, quien participó hace ya varios años en el certamen Nuestra Belleza México, agradeció a todas estas mujeres por "enseñarme, contenerme, amarme, respetarme, cuidarme, por caminar el camino conmigo, a las que están y las que estuvieron, a las que no han parado de luchar y creer y crear un mundo donde seamos libres, estemos todas y estemos vivas".

Esmeralda Pimentel hizo mención en su post que publicó en su feed de Instagram, a Regina del movimiento feminista "Mujeres incendiarias", agradeciéndole por todo lo que comparte "y por ese taller de feminismo inolvidable que tomé contigo y por este post que te robé porque me inspiró un montonazo".

La actriz quien protagoniza la película "Ahí te encargo" junto a Mauricio Ochmann, junto a estos agradecimientos compartió una ilustración de "Mujeres incendiarias" que dice: "a veces, el amor de nuestras vidas son las amigas".

Asimismo compartió este mensaje del grupo feminista antes mencionado: "sé que el 25 de noviembre es un día importante, sé que toca visibilizar la violencia que vivimos, sé que toca hablar de cómo el machismo mata, de cómo las mujeres sufrimos por amor, de cómo nos arrebatan la autonomía, de cómo nuestros cuerpos no nos pertenecen en este sistema, de cuánto nos duele y el trabajo que nos cuesta liberarnos de toda la opresión. Pero también quería hablar este día sobre lo más bonito que me trajo el feminismo y son ellas, mis amigas, mi hermana, mi mamá. Una de mis grandes amigas el otro día repitió algo que ya la había escuchado decir: 'me di cuenta que el amor de mi vida es mi mejor amiga'. Y pensé en todas las veces en que el patriarcado me arrebató algo y las miles de veces que ellas han estado a mi lado para sanar conmigo".

El mensaje compartido por Esmeralda Pimentel, quien hace unas semanas se cambió el look para su protagónico en la puesta en escena "Los vuelos solitarios", se resalta lo que implican las denuncias: "yo no lo quiero hacer sola, por eso agradezco al feminismo y a todas las mujeres que luchan por darme la posibilidad de crear otras formas de relacionarme con las mujeres y construir entre todas otros mundos posibles. Agradezco que existan mujeres que no se callan y que sigan incendiando espacios, pero sobre todo, agradezco a mi mamá, a mi hermana y a mis grandes amigas por ser el gran amor de mi vida".

Por otra parte, aunque en redes sociales la actriz originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, recibió muchos comentarios demasiado negativos con respecto a su cambio de look, en una charla con Javier Poza para su programa de radio, manifestó que "nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz. Yo que tenía muchísimo pelo, la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto".

"Nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de: 'yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión'. No tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir".