Esmeralda Pimentel confiesa que por mostrar sus estrías perdió varios trabajos

Esmeralda Pimentel ha estado mandando a través de sus redes sociales un poderoso mensaje de amor propio. La actriz mexicana busca redifinir la idea de belleza a partir de la eliminación de los estereotipos y prejuicios que se han construido sobre el cuerpo de la mujer, asimismo se unió a la escritora Bárbara Arredondo para lanzar una campaña en contra de los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

La actriz Esmeralda Pimentel estuvo recientemente en el programa Netas Divinas que se transmite por Unicable, donde contó que por mostrar sus estrías perdió varios trabajos. "Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos".

En el mundo del entretenimiento de querer buscar como el cuerpo perfecto, la imagen perfecta y fue como una forma de mostrarme al mundo para decir: 'ya no más', ya no más lastimarnos a nosotras mismas.

Asimismo Esmeralda Pimentel manifestó que "estoy hablando desde un lugar de muchísimo privilegio, lo tengo súper claro, yo estoy hablando de estrías, hay personas que tienen otras cuestiones que son rechazadas o discriminadas por su color de piel, su apariencia, por ser mujer, su procedencia u origen. Las estrías, repito, parece una cuestión superficial, pero creo que nos toca a todos desde el lugar en el que estamos empezar a poner nuestro granito de arena".

Esmeralda Pimentel promueve a las mujeres el amor propio. Foto: Instagram @esmepimentel

En julio pasado Esmeralda Pimentel demostró en sus redes sociales que no tiene problema alguno con mostrar sus estrías. "Tener estrías es natural, tener celulitis es natural, tener arrugas es natural, tener vello es natural, ser imperfectos es natural, que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo estándares de belleza tóxicos, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía , y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos, ¡no es natural!".

Muchas de sus seguidoras han aplaudidod sus palabras: "un detalle perfecto de la mujeres", "te amo y te admiro tanto, gracias por ser mi mayor inspiración", "más mujeres reales como tú hacen falta en las redes sociales, fuera prejuicios", "aceptarnos tal y como somos", "las mujeres son hermosas sin tener que seguir estándares ridículos", fueron algunos de los comentarios.

En otros de sus post en su feed de Instagram la actriz compartió una foto al desnudo, dejando al descubierto sus estrías. En esta publicación escribió estas palabras de Bárbara Arredondo: "la belleza no solo está en los ojos de quien la mira, la belleza está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla pero sobre todo por quienes la expresan y la muestran".

