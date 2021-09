Esmeralda Pimentel comparte en redes sociales una foto sin Photoshop y con una sola prenda protegiendo su figura

México. Esmeralda Pimentel, protatonista de telenovelas como Enamorándome de Ramón junto al actor José Ron, comparte en Instagram una imagen suya con poca ropa y sin Photoshop.

Esmeralda Pimentel, originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, México, tiene un cuerpo espectacular y le encanta mostrarlo en sus redes sociales, donde sus fans le hacen piropos a menudo.

En la mayoría de las veces la actriz recurre al uso del Photoshop, pero en esta ocasión decide no hacerlo y muestra las estrías que lleva en su cuerpo, sin embargo a sus fans no les importa eso y la halagan por su belleza.

En la imagen que la actriz de 32 años de edad aparece en lencería de color negro y fijando la atención en las estrías que tiene en sus nalgas.

“Estoy tan jodidamente enferma y cansada del Photoshop… Muéstrame algo natural como un culo con algunas estrías ...”, escribe la guapa Esmeralda junto a las imágenes.

Foto de Instagram

Recientemente Pimentel hizo público que el llevar estrías le ha afectado profesionalmente, puesto que al hacer casting para proyectos de trabajo se percatan de esoso "detalles" y la rechazan.

“Decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, poder, sino que también perdí muchos trabajos”, dijo Esmeralda en esa ocasión.

Esmeralda surgió del mundo de los certámenes de belleza, tras participar durante 2007 en Nuestra Belleza Jalisco, donde resulta ser primera finalista a la edad de 18 años.

Tras concursar en Nuestra Belleza México ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), para formarse como actriz y al graduarse interviene por vez primera en Verano de amor, esto en 2009.

Abismo de pasión, Cachito de cielo, El color de la pasión y La bella y las bestias son otros de los proyectos de melodramas en que Esmeralda ha participado en los recientes años.