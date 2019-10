Esmeralda Pimentel expone su gran amor por otra mujer

La actriz mexicana Esmeralda Pimentel, se robó todas las miradas al exponer abiertamente su amor hacia otra mujer en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de fotografías acompañado de un extenso mensaje para celebrar su amor por la joven.

Todo esto llega luego de que la actriz revelara en una entrevista que durante su vida tuvo que ocultar sus preferencias sexuales por miedo a la reacción de su familia, a quienes tachó de ser unas personas muy conservadoras.

Por varios años la modelo tuvo que ocultar su bisexualidad, pues desde pequeña sentía que le gustaban los niños y las niñas, lo cual le generó muchas dudas y conflictos sobre sus preferencias sexuales, razón por la que decidió ocultarlo.

Fue tan sólo ayer cuando la noticia de que Esmeral habría terminado su relación con el actor, Osvaldo Benavides, protagonista de la serie de Netflix 'Monarca', con quien cumpliría dos años de noviazgo.

Ahora con toda libertad, Pimentel expuso abiertamente su amor por otra mujer. Una de sus amigas, con quien se dejó ver muy cariñosa en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

En la serie de fotografías publicadas por la actriz, se ve muy pegadita a la joven de nombre Gabriela, incluso en una de estas pareciera que están a punto de darse un beso en los labios y en otra se ve como se tocan los glúteos mutuamente de una manera muy amistosa.

GA B R I E L A : . Hermana, me has dado tanta felicidad, tantas carcajadas de esas que me duele la panza. Eres la amiga con la que quiero envejecer bailando y seguirnos encontramos en las siguientes vidas", se lee en el pie de la fotografía.