Esmeralda Pimentel habla abiertamente sobre su preferencia sexual

Esmeralda Pimentel decidió hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales y confesó que desde pequeña le gustaban los niños y las niñas.

La famosa actriz mexicana, quien protagonizó telenovelas como 'El color de la pasión' y 'Enamorándome de Ramón' explicó haber crecido en una familia muy conservadora y por ello tuvo que ocultar sus preferencias.

En una entrevista con 'El Universal', la también modelo explicó que creció con muchas dudas sobre su identidad sexual, al haber nacido en el seno de una familia muy conservadora en Zapotlán, El Grande, Jalisco.

Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme”, explicó Esmeralda.