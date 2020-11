Esmeralda Pimentel recibió crueles comentarios por su nuevo look: "¡qué fea, pareces hombre!"

Esmeralda Pimentel se sometió a un cambio de look para el protagónico de un reciente proyecto que llevó a cabo; se trata de "Los vuelos solitarios", un monólogo de humor negro bajo la dirección de Adrián Vázquez. La actriz mexicana se cortó el pelo al estilo pixie y aunque muchas personas quedaron fascinadas por su nueva apariencia física, no pudieron faltar aquellos que le escribieron comentarios negativos e incluso, le desearon que le sucedieran cosas malas.

En una charla en el programa de radio de Javier Poza, Esmeralda Pimentel habló sobre estos comentarios repletos de negatividad que recibió, tras el cambio de look que se hizo. "No sabes la cantidad de comentarios ofensivos y violentos que he recibido desde que publiqué la primer foto con el pelo corto, específicamente de los hombres, mis mensajes directos en Instagram están plagados de: '¡qué fea!', 'pareces hombre'. Pero no solo fue eso, también deseándome cosas malas y digo: '¿de verdad a ese nivel hemos llegado?'.

Esmeralda Pimentel dejó muy en claro en la entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula, sentirse más segura de sí misma que nunca, por lo que todos esos comentarios negativos que ha estado recibiendo en redes sociales por su nuevo look, no tienen importancia para ella.

Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz. Yo que tenía muchísimo pelo, la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto.

Asimismo la actriz señaló que entiende que al compartir algo se hace público y habrá, diferentes opiniones y para ella eso está bien, "nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de: 'yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión'. No tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir".

Esmeralda Pimentel luce bellísima con su nuevo look. Foto: Instagram @esmepimentel

¿De que se trata "Los vuelos solitarios" monólogo protagonizado por Esmeralda Pimentel?

El concepto de la obra consta de un punto de vista muy femenino y actual sobre las dificultades de vivir en un México violento, elitista, inseguro y con imposición políticamente correcta. Hace tiempo que Silvestre (uno de los personajes interpretados por Esmeralda Pimentel) no encuentra su lugar en el mundo, navega a contracorriente en una sociedad manipulada por la simulación, la corrección política, las falsas preocupaciones sociales y hasta geopolíticas.

A lo largo de este monólogo de humor negro, Silvestre (personaje de Esmeralda Pimentel) repasa su vida marcada por sus fracasos amorosos, profesionales y familiares. "Los vuelos solitarios" es una comedia sobre los amores imposibles. La puesta en escena tuvo una particularidad fascinante: Esmeralda interpreta a todos los personajes, siendo Silvestre el principal.

En un post en Instagram, la actriz se sinceró sobre este peculiar personaje. "Me enamoré de ti, Silvestre, desde la primera lectura en la soledad de mi casa y como en el amor nunca me he quedado a medias, te lo entregué todo: mi pelo, mis sueños, mis fisuras, mis carcajadas, mi corazón, mi magia y a hasta mi canto".

Silvestre, protagonista de 'Los vuelos solitarios' es un personaje entrañable porque es incapaz de mentir, no sabe, no puede mentir, y porque nadie le enseñó a expresar sus emociones mejor que a un costal de papas. En medio de una marcha contra el gobierno y en una sociedad en la que se siente cada vez más desplazada, Silvestre hace una crítica profunda a la simulación y a las falsas preocupaciones sociales, políticas, ecológicas desde su humor ácido e irreverente.

"Pero sobre todo, Silvestre, se atreve a indagar en los secretos de su pasado y el de sus padres, para apropiarse de su historia y recuperar la capacidad de creer en cosas que no existen para confrontar lo indescifrable", señaló la actriz.

Cabe mencionar que "Los vuelos solitarios" se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México, de manera presencial al 30 por cientos de su capacidad el pasado miércoles 14 de octubre; asimismo se llevó a cabo una función live streaming el sábado 17 de octubre. Hasta el momento la producción de esta puesta en escena, no ha dado a conocer si se llevarán a cabo más funciones.