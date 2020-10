Esmeralda Pimentel se sincera sobre "Silvestre", su protagónico en "Los vuelos solitarios"

La hermosa mexicana Esmeralda Pimentel ha demostrado ser una actriz muy versátil y dispuesta a llevar a cabo todo aquel proyecto que implique un verdadero reto para su persona y para su trayectoria artística. Protagoniza la puesta en escena "Los vuelos solitarios", un monólogo de humor negro bajo la dirección de Adrián Vázquez.

Cabe mencionar que esta puesta en escena protagonizada por Esmeralda Pimentel, marca la reapertura del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México (uno de los recintos culturales más reconocidos), tras varios meses cerrado por la contingencia sanitaria ante la pandemia del Coronavirus. La obra de teatro "Los vuelos solitarios" se llevará a cabo de manera presencial al 30 por cientos de su capacidad, el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 horas y la otra función, se llevará a cabo vía streaming el sábado 17 de octubre a las 19:00 horas.

¿De qué trata "Los vuelos solitarios", protagonizada por Esmeralda Pimentel?

El concepto de la obra consta de un punto de vista muy femenino y actual sobre las dificultades de vivir en un México violento, elitista, inseguro y con imposición políticamente correcta. Hace tiempo que Silvestre (uno de los personajes interpretados por Esmeralda Pimentel) no encuentra su lugar en el mundo, navega a contracorriente en una sociedad manipulada por la simulación, la corrección política, las falsas preocupaciones sociales y hasta geopolíticas.

A lo largo de este monólogo de humor negro, Silvestre repasa su vida marcada por sus fracasos amorosos, profesionales y familiares. "Los vuelos solitarios" es una comedia sobre los amores imposibles.

La puesta en escena tiene una particularidad fascinante: Esmeralda Pimentel interpreta a todos los personajes, siendo Silvestre el principal. Cabe resaltar que para este proyecto, la actriz se cambió de look. En un reciente post en su feed de Instagram, se sinceró sobre este peculiar personaje. "Me enamoré de ti, Silvestre, desde la primera lectura en la soledad de mi casa y como en el amor nunca me he quedado a medias, te lo entregué todo: mi pelo, mis sueños, mis fisuras, mis carcajadas, mi corazón, mi magia y a hasta mi canto".

Silvestre, protagonista de 'Los vuelos solitaros' es un personaje entrañable porque es incapaz de mentir, no sabe, no puede mentir, y porque nadie le enseñó a expresar sus emociones mejor que a un costal de papas. En medio de una marcha contra el gobierno y en una sociedad en la que se siente cada vez más desplazada, Silvestre hace una crítica profunda a la simulación y a las falsas preocupaciones sociales, políticas, ecológicas desde su humor ácido e irreverente.

"Pero sobre todo, Silvestre, se atreve a indagar en los secretos de su pasado y el de sus padres, para apropiarse de su historia y recuperar la capacidad de creer en cosas que no existen para confrontar lo indescifrable", señaló la actriz.

Esmeralda Pimentel se sometió a un cambio de look para sus personajes en la puesta en escena "Los vuelos solitarios". Foto: Instagram @esmepimentel

¿Dónde puedo conseguir los boletos para "Los vuelos solitarios"?

La obra será para mayores de 13 años; los boletos se encuentran a la venta en Ticketmaster (50 por ciento de descuento sujeto a disponibilidad y limitado a estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, trabajadores de gobierno e INAPAM con credencial vigente):

Luneta $300.

Primer Piso Plus $200.

Primer piso $100.

Para la función vía streaming, puedes adquirir tus boletos en la página La Teatrería:

Preventa: $150 + cargo por servicio (primeros 200 boletos).

Boleto general: $200 + cargo por servicio.

En una rueda de prensa Esmeralda Pimentel comentó sobre este proyecto: "es un honor y un sueño hecho realidad, tener el privilegio de estar ahí, en este momento histórico, con la dirección de Adrián". Y sobre el cambio de look al que se sometió dijo: "también es una cuestión personal de cómo me relaciono con mi feminidad y con el mundo".