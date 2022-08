Esmeralda Pimentel soltera y en lencería una combinación perfecta para alterar a sus fans

Esmeralda Pimentel, de 32 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, y todo por una foto donde se le ve con lencería demasiado espectacular con la cual arrasó, pues pocas veces habíamos visto a dicha artista de esta manera, dejando en evidencia su tremendo cuerpazo el cual se tenía bien guardado.

La foto de Esmeralda Pimentel alcanzó más de 37 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le dijeron de todo, pues la actriz mexicana no solo tiene uno de los rostros más bellos de la televisión, también una figura de envidia la cual no se sabe si es por herencia o le da con todo al gimnasio.

Lo que se puede apreciar de dicha artista es que aparece modelando en una habitación con un saco con el cual se puede apreciar un poco la lencería tan ardiente que lleva abajo, además de un maquillaje muy natural, pues es de las pocas mujeres de la farándula que no necesita verse cargada para causar revuelo total.

"Mamacita hermosa que tengas un lindo fin de semana, cuídate bendiciones y besos muñeca hermosa", "No te conocía de nada, a través de Montecristo he empezado a seguirte y me caes fenomenal. Todos los éxitos del mundo", "Estoy mirando la serie donde hubo fuego ...muy buena", "Esmeralda empecé a ver donde hubo fuego, es muy entretenida, no puedo dejar de verla, está buenísima", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben en estos momentos, Esmeralda Pimentel se encuentra completamente soltera, pues tuvo un breve romance con el también actor mexicano Osvaldo Benavides, con quien pocas veces se dejaba ver en público, pero lo que sí es un hecho es que cualquier evidencia juntos ponía a quien fuera con el cuadrado.

Te puede interesar:

A pesar de que ninguno de los dos habló del truene, más de uno esperaba ver una reconciliación, pero tiempo después se comenzó ver al histrión saliendo con Michelle Renaut lo que significó que un regreso estaría por demás, por lo que ha preferido centrarse en el trabajo.