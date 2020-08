Esmeralda Ugalde le canta a su padre Don Antero Ugalde y las redes se enternecen

Esmeralda Ugalde la hermana menor de Ana Bárbara causó revuelo en las redes sociales y no por mostrar el abdomen espectacular que tiene de modelo, sino por dedicarle una canción a su padre Don Antero Ugalde, quien se mostró muy emotivo al escuchar cantar a su hija a capela.

En el video se puede ver a Esmeralda Ugalde y a su padre sentados en una banca y mirándose fijamente, como era de esperarse la también actriz sacó su lado más tierno para cantarte a su papá, quien al igual que en los inicios de Ana Bárbara también apoyó a bella Esmeralda Ugalde, quien sigue buscando un lugar en el mundo de la farándula.

Al Águila o Sol fue el tema que cantó Esmeralda Ugalde para su padre causando revuelo entre sus fans, quienes le comentaron en el video con una duración de 3:31 segundos que el padre al igual que la madre es el ser más especial en esta vida.

Le fascina que le cante esta canción así con intro a capela y todo jeje me dice : hija cántame la de “el destino” lo amo!! Estos son momentos que valen oro y que llenan el corazón #gracias #vida #amor el momento es ahora disfrutando a mi padre. Atardecer ranchero. Dice mi pa que saludos para tod@s!, escribió Esmeralda Ugalde en el video que sacó más de una lágrima en Instagram.

"Que deleite que hermosa letra con tan bella voz un talento único, los jóvenes de ahora no saben de esa música ahora solo música de reggeton que lastima mis oídos", "Que hermoso cantas y se ve que tu padre le fascina", "Que bonito, se me enchinó la piel de verte cantarle a tu padre", "Que bonito que tengas a tu papá cuídalo y abrazarlo mucho", "Que bendición tener a tu papá. Y le puedas cantar se le nota que le encanta que le cantes", le escribieron a Esmeralda Ugalde.

Don Antero Ugalde con su pequeña Esmeralda Ugalde/Instagram

Recordemos que Ana Bárbara y su hermana Esmeralda Ugalde han sido muy unidas a su padre desde pequeñas, pues todo mundo lo sabe, es por eso que cada que la prensa ve a las guapas mujeres le preguntan por su padre, por que ellas muy emocionadas se expresan muy bien del señor que también se ha entregado a sus hijas desde sus inicios en la industria musical.

Esmeralda Ugalde dejó en claro el amor que tiene sobre su padre/Instagram

Ana Bárbara y su padre se distanciaron

En 2019 Ana Bárbara realizó una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde habló de sus nuevos proyectos, pero cuando le preguntaron por su padre se mostró desbastada y comenzó a llorar, por lo que de inmediato los fans supieron que las cosas no andaban del todo bien en su familia.

"Ay perdón ya ven que no todo lo manejo perfecto pero se los dije antes, lo hago lo mejor que puedo yo a mi papá lo amo, a mi papá lo adoro, a mi papá le agradezco la vida, a mi papá pues lo bendigo siempre y a veces...", dijo Ana Bárbara entre lágrimas.

Hoy en día Ana Bárbara lleva una buena relación con su padre/Instagram

Tras ese momento tan triste los medios de inmediato fueron a buscar al señor Don Antero Ugalde para preguntarle el porqué de la reacción de Ana Bárbara y él reveló que la cantante dejó de hablarle por un tiempo, algo que le dolió hasta el alma al señor quien comenzó a llorar cuando se enteró que la cantante lloró en una conferencia de prensa por el distanciamiento.

"Lo que pasa es que anda trabajando muy duro ella, anda en su negocio pues, entonces no tiene tiempo de nada me imagino, ni de dormir yo creo, mira yo lo único que lamento y de veras me han podido que me hayan conocido los medios...", dijo Don Antero Ugalde en una entrevista.

Afortunadamente padre e hija hicieron las pases y hoy en día tienen una buena relación.

