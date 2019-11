Esmeralda Ugalde vivió el día más horrible de su vida

Horrorizada. Así es como Esmeralda Ugalde se sintió y siente todavía tras haber presenciado el secuestro de su amigo el también actor Alejandro Sandí, el pasado domingo en el Nevado de Toluca.

En entrevista con Ventaneando, Esmeralda Ugalde manifesta que vivió al lado de su amiga Vanessa Arias momentos de horror. "Nunca había tenido un miedo tan grande”, confiesa.

Ugalde comenta que ya pudo ver y platicar con Alejandro. Se encuentra bien y agradecen a Dios estar con bien.

Él está bien, está tranquilo. Me imagino que está en shock, porque todavía no dimensiona todo, no está conectado”.