"Eso debe cambiar": Yalitza Aparicio exige a AMLO justicia ante feminicidios

México.- El pasado 08 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, la cantante de Tijuana, Baja California, Julieta Venegas, compartió una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde busca justicia ante los feminicidios en el país azteca y se le une la actriz Yalitza Aparicio.

Desde su cuenta de Twitter, la estrella del filme "Roma", dirigido por Alfonso Cuarón, exige al AMLO hacer justicia frente a los feminicidios y que no queden impunes como hasta ahora ha sucedido, explicando que el 97% de estos no se resuelven, lo que provoca que las mujeres en México se sientan completamente inseguras.

"97% de los feminicidios quedan impunes. Mi estimado señor presidente López Obrador [AMLO], eso debe cambiar. Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras", demanda Yalitza citando la carta que envía Venegas y un grupo de mujeres al presidente de la República Mexicana.

Yalitza es una de las mujeres que han firmado la carta Somos una voz, en la que exigen a Andrés Manuel no tratar con desdén y descalificar los movimientos feministas, en dicha carta, la cual fue difundida en redes sociales el pasado 08 de marzo, se explica al presidente que el feminismo no es un partido político, no tiene lideresas y está integrado por mujeres, a diferencia de lo que él cree.

"Estamos hartas que nos descalifique, señor presidente, no somos un partido político, como una voz colectiva", se puede leer en el comunicado.

Asimismo, utilizó su influencia en su cuenta oficial de Instagram para pedir que no sólo cada 08 de marzo sean los días en que se muestren apoyo hacia las mujeres. Desde que ganó gran relevancia, Aparicio ha aprovechado todo esto para manifestarse a favor de diferentes causas sociales, entre ellas el feminismo.

Durante una plática de 2019 en el Tec de Monterrey, la Embajadora de la Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) comentó ser feminista y explicó que en México hacen falta más oportunidades para las mujeres, pues existe mucha desigualdad económica.

Asimismo, en distintas ocasiones, Yalitza ha reiterado que lucha por una sociedad inclusiva y alza la voz para reconocer la labor de las mujeres, motivo por el cual ha ganado un gran número de seguidores y siempre se convierte en el centro de atención durante las conferencias.

