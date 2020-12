¡Eso sí es amor! Belinda publica tierno video de Christian Nodal jugando con un pony

México.- A punto de finalizar el año se podría coronar a Belinda y Christian Nodal como la pareja del año, pues se han convertido en la más querida del medio del espectáculo mexicano, tanto que sus seguidores no se pierden ninguno de sus movimientos y a quien recientemente captaron compartiendo un tierno momento fue a la cantante, quien documentó para Instagram a su novio.

Los coaches de La Voz México no han parado de derramar miel en las redes sociales o en cualquier lugar en el que se les vea juntos, demostrando lo mucho que se quieren y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues Belinda compartió un tierno video de Nodal jugando con unos ponys de juguete y causó gran ternura entre sus fans.

La intérprete del tema 'Amor a primera vista' compartió a través de sus historias de Instagram un corto video en el que vemos que Christian se puso a peinar la colorida melena de uno de estos juguetes de la marca de Mattel, My Little Pony, y aunque le pidió no subirlo, ella lo hizo de todas maneras.

Belinda aseguró que su novio se veía "tan tierno" que no pudo evitar evidenciarlo en las redes sociales con este corto video con el que todos desataron una ternura total, pues se le ve de lo más distraído jugando y sonriendo al ser captado mientras viste una playera cómoda de The Grinch, sin duda una prenda fundamental para la temporada.

Sin ninguna duda este par se ha vuelto tan unido como ninguna otra pareja que es probable que muy pronto se dejen saber los planes de boda, aunque no es novedad, pues él ya había declarado en una ocasión que sí quería casarse con esta hermosa cantante pop mexicana que ha dejado un gran legado dentro de la música en español.

Tanto ha sido el apego de Belinda y Christian Nodal que él pasó la Navidad al lado de ella y su familia, dejando en claro que todo esto va completamente en serio. Fue a través de las historias de la cantante en donde se pudo ver que la pasaron a lo grande en esa fecha tan especial para todos, presumiendo una lujosa decoración en la casa del cantante.

Además, se dejó ver un enorme árbol navideño con los nombres de cada uno, así como un gigantesco trineo con renos y algunas esculturas alusivas a la fecha, sin embargo, fueros los tremendos besos de esta pareja los que se robaron la atención de los seguidores de esta popular pareja, pues fueron varias las historias que protagonizaron juntos de lo más románticos.

Uno de los momentos más cómicos de la noche fue cuando Nacho Peregrín, el hermano de Belinda, mostró ante la cámara la extraña botana con la que se deleitaría, resultando todo un asco para ella, pues el joven se llevó a la boca alacranes, dejando boquiabierto a su cuñado Christian Nodal.

Quien también quedó atónito ante esta acción fue el padre de Belinda, pues el señor se mostró de lo más confundido por esto, diciendo que no entendía la razón por la cual estaban comiendo insectos en la Noche Buena.

Todo parece indicar que Belinda, Christian, Ignacio y los padres de la cantante; Belinda e Ignacio, pasaron una divertida cena navideña en familia que terminó con el cantante y su cuñado dándose un tremendo chapuzón en la piscina familiar, compartiendo un emotivo abrazo, pues él ya se siente parte de la familia Peregrín.