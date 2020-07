Espectacular cambio de imagen de Alejandra Guzmán

México. La cantante mexicana Alejandra Guzmán luce un espectacular cambio de imagen en unas recientes fotografías que publica en su cuenta de Instagram, y sus fans inmediatamente reaccionan y le hacen saber que su nuevo look le sienta de maravilla.

"Ese rubio te queda divino", le dice un fan a Alejandra Guzmán en Instagram, tras ver la imagen en la que aparece ahora con el pelo corto. "La reina del rock" se puso en manos de profesionales de la belleza y fue Alfonso Waitshman quien la maquilló en esta ocasión.

En la fotografía que Waitshman coloca en su red social Instagram aparece al lado de Alejandra Guzmán y muestra cómo quedó al final de la jornada de maquillaje. A muchos fans les encantan los resultados, pero otros opinan que hay demasiado Photoshop.

Mas bella imposible ", "Ya estoy lista", "Oh sí,se ve espectacular", "Hermosa", "Hermosísima nuestra reyna", "Muy bonita Alejandra", "Te vs guapisima, pero no se ve el concierto", le expresan a Alejandra sus fans.