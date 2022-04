"Espectacular señora", Aleida Núñez deja estupefactos a fans al modelar diminuto traje de baño fucsia

Por otra parte, Aleida Núñez da vida al personaje de Selena Recuero en "Corazón Guerrero" , una mujer atrevida, apasionada y sensible. En este melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa se enamora de uno de los tres protagonistas. Además, su nueva canción "La cosquillita", autoría del compositor sinaloense Horacio Palencia, forma parte de la banda sonora de esta historia.

Asimismo, la ex novia del petrolero millonario Bubba Saúl Saulsbury , de origen estadounidense, compartió con sus followers que, durante sus vacaciones, estuvo practicando yoga y meditación , unos de sus hobbies favoritos.

La hermosa actriz mexicana Aleida Núñez , quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela "Corazón Guerrero" , pasó unos días de relajación como parte de las vacaciones de Semana Santa , donde disfrutó de una de las paradisíacas playas de nuestro país, donde no perdió oportunidad de derrochar belleza y sensualidad , al usar diversos trajes de baño, dejando a sus miles de seguidores estupefactos, al mostrar su espectacular cuerpazo .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

