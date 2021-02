Espectáculo de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV es considerado de los peores

Estados Unidos.- Un gran logro para su carrera está viviendo The Weeknd en estos momentos, pues el cantante fue el encargado de llevar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LV el pasado domingo 07 de febrero, sin embargo, no fue del gusto de todos, pues en las redes sociales está siendo criticado.

A pesar de la gran producción y organización que hubo durante los minutos que dura el show del juego más importante del año, The Weeknd no logró cautivar a la audiencia, ya que en Twitter se volvió tendencia de inmediato tras interpretar en vivo varios de sus más exitosos temas.

Aunque prometía muchísimo este espectáculo, y ha sido uno de los más esperados, lo que al final presentó en vivo no fue del gusto de gran parte del público, quienes destacaron la buena producción, escenografía, lista de canciones y el concepto futurista.

De acuerdo con las opiniones de Internet, el cantante no dio lo que todos esperaban, pues tuvo un bajo desempeño a la hora de salir al escenario, por lo que medios de comunicación especializados en el tema ya lo consideran como el cuarto peor espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en una lista donde figuran Justin Timberlake, Coldplay y hasta Yanet Jackson.

Prefieren mujeres para el show del medio tiempo del Super Bowl

Opiniones divididas se generaron en las redes sociales, esto porque la mayoría de los usuarios asegura que a partir de ahora la NFL debería considerar que su esperado espectáculo del medio tiempo esté a cargo de mujeres, pues cada vez que hombres se hacen cargo terminan siendo un "desastre".

Después de ofrecer su espectáculo completamente en vivo desde Tampa, en Florida, Estados Unidos, los nombres de distintas cantantes se volvió tendencia en Twitter, donde figuraron nombres como Dua Lipa, Miley Cyrus y Ariana Grande, quienes, aseguraron, tenían el potencial de ofrecer un gran show de calidad y muy entretenido.

Pero estas divas del pop no fueron las únicas que figuraron entre tendencias, también Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé y Madonna estuvieron en lo alto de la lista durante la noche de ayer después del espectáculo de The Weeknd y es que todos recordaron lo magníficos y entretenidos que fueron cada uno de esos espectáculos.

Además, se recordó el espectáculo del año pasado, donde Shakira y Jennifer López fueron las encargadas de entretener a millones, convirtiéndose en las primeras latinas en encabezar este gran evento deportivo y dejando a todos con un gran sabor de boca debido a su espectacular desempeño en el escenario.

¿Monótono?

Los memes y las críticas no han cesado en las redes sociales, en donde una ola de memes y críticas se ha desatado debido a lo que sucedió el pasado domingo durante el espectáculo de The Weeknd, mismo que fue considerado como monótono debido al comportamiento del cantante durante la presentación y el atuendo que utilizó; un saco rojo con un atuendo negro que ha sido su marca personal durante la era musical "After hours", su más reciente material discográfico.

