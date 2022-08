"Esperamos que se nos cumpla este año", Cynthia Rodríguez sobre rumores de embarazo de Carlos Rivera

La hermosa y carismática conductora de televisión Cynthia Rodríguez, tras unas merecidas vacaciones por Europa, regresó al matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, para compartir una grandiosa noticia con sus miles de seguidores: ¡su boda con Carlos Rivera! La también cantante y actriz de telenovelas, manifestó estar viviendo la mejor etapa de su vida.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera contrajeron matrimonio en una ceremonia muy íntima, a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Se desconoce si la boda se llevó a cabo en México o en una ciudad de Europa.

Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, que les puedo decir, hay cosas que no se pueden ocultar, el amor y la felicidad son de esas cosas que no se pueden ocultar.

Ante su inmensa felicidad, su amigo y compañero Sergio Sepúlveda le preguntó, "¿con quién te casaste?", a lo que ella respondió: "con mi esposo, con Carlos Rivera".

Los ex participantes de La Academia, estuvieron de luna de miel durante un par de meses en Europa, realizando un inolvidable viaje por varias ciudades. En su visita a "Venga la alegría", Cynthia Rodríguez desmintió estar embarazada.

"Hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se lo digo con todo el corazón al público, que yo sé que nos ama, que me quieren tanto y que se emocionan cuando ven que estoy un poquito abultada y yo les pongo: 'es panza normal, todavía no'".

La esposa del cantante y compositor Carlos Rivera, espera quedar embarazada este año y cuando suceda, sus seguidores se enterarán por ellos. "No estoy embaraza, si es el plan como ustedes lo saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda, obviamente se van a dar cuenta por nosotros".

Asimismo, Cynthia Rodríguez anunció su salida de "Venga la alegría"; el motivo es por varios proyectos personales.

"Este es momento de despedirme de 'Venga la alegría', más no despedirme de TV Azteca, eso la verdad se los vengo a decir aquí, pero sobre todo al público que tanto me escribió, esta es mi casa, soy muy feliz. Por ahora no me puedo entregar al cien a 'Venga la alegría' de lunes a viernes porque tengo algunos proyectos, viajes en puerta, proyectos personales".