Espero no me quiten mi cel: Andrea Escalona al convivir con mexicanos

Andrea Escalona causó gran polémica durante la cobertura especial del homenaje del "Príncipe de la Canción", José José. Mientras convivía con el público mexicano la conductora hizo un denigrante comentario.

La hija de Magda Rodríguez dejó el foro del programa Hoy para poder conducir la transmisión en vivo del último adiós al cantante en el Palacio de Bellas Artes, donde fanáticos esperaban para despedir al cantante.

Durante la transmisión en vivo, Escalona hizo un denigrante comentario mientras convivía con Andrea Legarreta, Raúl Araiza y otros de los invitados; temía que le robaran su celular.

Pues yo sigo reporteando, sigo buscando imágenes, buscando famosos, me voy a ir a chambear, espero que no me quiten mi celular mamacita y ahí les voy a traer toda la información", comentó Andrea Escalona en el enlace.