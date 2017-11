Espinoza Paz cuenta como lo contacta el narcotráfico

Para nadie es un secreto que varios cantantes o agrupaciones del Regional Mexicano, han amenizado festejos de personas del crimen organizado.

El reconocido cantautor sinaloense Espinoza Paz, habló en una entrevista a Univisión con el periodista Jorge Ramos, acerca de cómo lo contactan cuando requieren que amenice algunos de estos eventos de personas vinculadas al narcotráfico.

“¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha y toques para los 15 años o para la esposa?”, le preguntó Jorge Ramos a Espinoza Paz.

El sinaloense de manera sencilla y concisa respondió:

“No, pues te hablan, tienes que decir que sí, porque si no, tienes que ir de todas maneras”.

Espinoza Paz agregó que “yo no sé por qué el mundo o la gente se asusta, ahora, es bien sencillo, yo divierto a las personas, mi trabajo es música ¿no?, pero también hay doctores que se los llevan a la fuerza, ojo, ellos no cuentan su vida, nosotros nos dedicamos a hacer música y contar nuestra vida”, expresó el cantante originario de Campo General, municipio de Angostura, Sinaloa.

El exitoso compositor, quien ha escrito éxitos para artistas de la talla de Jenni Rivera, Chuy Lizárraga, Julion Álvarez, entre muchos más, habló de la particular forma en la que el crimen organizado obtiene lo que requiere.

“Ellos se llevan lo que necesiten, no precisamente músicos, ellos te hablan y te dicen ‘oiga lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar, yo quiero que venga, si no viene, yo voy por usted’, y yo le digo ‘no venga, yo voy, ahí nos vemos’”, concluyó agregando:

