Espinoza Paz jaló la banda sinaloense en Atlanta, GA

Atlanta, GA.- Destilando su gran romanticismo impregnado del sentimiento indiscutible que imprime a sus bellas creaciones de amor y pegándole duro el desamor, Espinoza Paz jaló la banda y ofreció una velada inolvidable en Espacio Discotheque, el lugar de los grandes espectáculos en Georgia.

Espinoza Paz dejó el corazón en el escenario. Foto: Elizabeth Chavez

El joven, nacido en Campo General, un pueblito de Angostura, Sinaloa ha logrado trascender fronteras y se ha convertido en uno de los cantautores más prolíficos que ha dado México, esta noche inicio su concierto muy adolorido con, “Perdí la pose”, el público se arremolinó y empezó a cantar, y entre gritos eufóricos, subió al escenario Espinoza Paz e hizo derroche de su inigualable sentimiento, ese que transporta a inimaginables escenarios del amor, desamor hasta para cortarse las venas.

Foto: Elizabeth Chavez

"Jale la banda, tocó una tanda de canciones para ti, acá entre nos, Lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Hice pucheros, con los primeros tequilas que me tome. Dieron las diez, Pero después dieron las once y te maldije otra vez. Cómo a las doce, Perdí la pose, Y estuve a punto de correr detrás de ti".

El cantautor del pueblo, esta noche la convirtió en mágica, su público disfrutó de su presencia, y entre éxito y éxito la velada resultó memorable, tras sonar sus temas de ayer y hoy, como “Perdí la pose”, “El próximo viernes”, “Los intentamos”, “Al diablo lo nuestro”, “Para no perderte”, “Y si mañana no me vez”.

Tema tras tema, lograron arrancar suspiros, gritos de emoción entre los presentes, en su mayoría un público conformado por mujeres, en donde el protagonista de uno de los cantautores más reconocidos y de mayor trascendencia por sus letras dentro del Regional Mexicano, no escatimó y tampoco dejó de cantarales “Que te lo crea tu madre”, su tema promocional que conforma su actual y polémica producción “Las compuse para ti”.

El intérprete estremeció el escenario, hasta donde hizo pasar a una de las miles de mujeres del recinto, ella subió emocionada al escenario y él le canto “Te veías mejor conmigo, posteriormente esto se convirtió en un desfiladero de féminas y todas ellas querían estar al lado de Espinoza Paz para bailar de “cachetito”.

Foto: Elizabeth Chavez

Los Cuates de Sinaloa, los jefes de la música de guitarras

Los Cuates de Sinaloa, están celebrando 20 años de carrera musical. Los jóvenes originarios de La Vainilla, Sinaloa de Leyva, se caracterizan por su estilo alegre, fiestero y esta noche arrasaron con sus corridos en Atlanta.

Arribaron al lugar vestidos al estilo rancho, con camisa a cuadros, huaraches y las resorteras, así subieron al escenario y con el corrido de “Las tres llamadas”, el recinto se convirtió en una locura, el público mostró la casta y tras cantarles “Soldado imperial” fue un “rafagazo musical” de esos sin censura que solamente suenan en territorio Americano.

Fue una espectacular actuación y pusieron a bailar a las parejitas, algunos con botas y tejana, y los primos Gabriel y Martiniano “Nano” Berrelleza, con esa sencillez que les caracteriza y buen talento, causaron furor con sus guitarras, obviamente con el acompañamiento del acordeón y batería, sin faltar en su repertorio temas alegres y muy a su estilo como “El manicero".

Los Rieleros del Norte y su “Columpio”

Por su parte Los Rieleros del Norte, quienes festejan más de 35 años de carrera musical esta noche hicieron un recorrido por sus éxitos de ayer y los de hoy.

La agrupación originaria de Ojinaga, Chihuahua creadora del exitoso tema “El columpio” siempre trae integrado su inseparable saxofón lo cual brinda distinción en sus temas.

La máquina norteña, como también se le llama, dejó impreso su sello distintivo con sus canciones muy a su estilo, ese que ha perdurado por décadas como, “Te quiero mucho”, “Ayer la vi por la calle”, “No me hagas menos” y muchísimas más que fueron el deleite de la fanaticada, de miles de almas que gozan, y bailan a este lado de la frontera en donde sus recuerdos y el sabor a su terruño los envuelve y transporta a sus raíces.