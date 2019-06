Espinoza Paz, por qué luce triste y derrotado en Instagram

El cantautor sinaloense Espinoza Paz, creador de éxitos musicales como "Inolvidable", "Un hombre normal" y "Perdí la pose", llama la atención en Instagram porque luce triste y derrotado; promociona "Resentimiento".

Espinoza Paz, a quien le han grabado sus temas famosos como Thalía, La Arrolladora banda El Limón, la fallecida Jenni Rivera, Chuy Lizárraga y banda Cuisillos, entre muchos más, coloca en Instagram un fragmento de su nuevo tema "Resentimiento".

Espinoza Paz luce con un semblante triste y se convierte en un mar de lágrimas en el nuevo video a su tema "Resentimiento", el cual ya promociona en todas las plataformas y redes sociales. Se trata de su nueva composición.

La canción es muy triste. Él se refiere a la traición de una mujer a un hombre. El video, colocado ya en YouTube, es muy sencillo. Esta vez no recurrió a escenarios ni modelos para producirlo. Solamente aparece él cantando con todo el resentimiento del mundo.

Una publicación compartida de Espinoza Paz (@espinozapaz) el 31 May, 2019 a las 11:34 PDT

Porquería de persona me encontré y no sé por qué de ti me enamoré. Maldigo haberte conocido. ¿Por qué jugaste conmigo?", dice otra parte de la misma.