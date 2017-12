Esposa de Carlos Espegel: prefirió la ‘cola’ de esa señora

Después de que la revista TVNotas publicará unas imágenes donde el comediante Carlos Espejel llega con la actriz Alma Cero, a casa de ella por la noche y se va hasta la mañana siguiente, su esposa Paty Azuara, decidió poner distancia cuando vio que seguía con ella, y se regresó junto con sus hijos a Mérida, a tan sólo tres semanas de haber llegado a la ciudad de México.

En entrevista con esta revista de espectáculos, Paty Azuara manifestó de manera contundente:

“Fue por culpa de alma cero, él prefirió ¡la ‘cola’ de esa señora que a su familia! Carlos y Alma mienten y han querido dar a entender que yo estoy mal; ella no ha podido darme la cara”.

Hace unos días, en las redes sociales circuló una supuesta carta donde Alma Cero se despide de Carlos Espejel, con quien supuestamente tuvo una relación, tiempo después de terminar su fugaz matrimonio con el cantante Edwin Luna.

Alma Cero supuestamente escribió en la carta:

“Mi hermana me hizo ver que estoy perdiendo el tiempo contigo, no importa lo que yo sienta, primero tengo que aprender a vivir conmigo y amarme a mí…Desbloqueé a tu mujer y vi cómo la llevaste a la locación. Ella sigue subiendo historias como de familia perfecta, te pedí que no la llevaras. Te suelto mi amor, para que sigas con tu vida de la manera que mejor te convenga. Yo haré lo mismo, pero desde la verdad y la congruencia. Te quiero, Alma”.

Tanto Carlos Espejel como Alma Cero han negado que entre ellos haya habido algo más que amistad y compañerismo, pues ambos integran el elenco de 3 Familias, sin embargo Paty Azuara, esposa del actor, asegura que sí tuvieron un romance.