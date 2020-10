Esposa de Carlos Villagrán, "Quico", revela fotografías inéditas del Chavo del 8

México.- Gache Rivera, esposa de Carlos Villagrán, mejor conocido como "Quico", sorprendió a todo México y a gran parte del mundo luego de que revelara fotografías del elenco de "El Chavo del 8" nunca antes vistas. De acuerdo a la pareja del comediante, las imágenes corresponden a una serie que fue tomada en los camerinos del estado Poliedro en Caracas, Venezuela, cuando se encontraban en una gira a finales de los años 70. "Son mi gran tesoro", escribió en su cuenta de Instagram, generando el asombro de miles de usuarios, mismas que rápidamente fueron publicadas en otras plataformas.

Lo que más llamó la atención de los fans, es la sencillez que emitía cada uno de los integrantes del elenco, a pesar de que en ese entonces se encontraban en la cima del éxito, mismo que años más tarde serie la principal causa de problemas entre ellos.

En las fotografías que compartió Gache Rivera, aparecen todos los importantes como Roberto Gómez Bolaños, quien diera vida al protagonista del programa y que se convertiría en un ícono de la televisión mexicana. También se puede ver a uno de los más queridos por el público, Ramón Valdéz (Don Ramón) que a pesar de ser un poco gruñón se ganó el corazón de todos. Florinda Meza (Dóña Florinda), quien sale posando sobre el suelo junto a la "Bruja del 71", interpretada por la actriz Angelines Fernández. Desde luego, también se puede apreciar en varias fotos a Carlos Villagrán, esposo de Riveras desde hace más de cuatro décadas.

Otros simpáticos personajes que no pasaron desapercibidos fue el divertido "Ñoño", personaje del querido Édgar vivar. "La Chilindrina", la niña más traviesa de todas interpretada por María Antonieta de las Nieves y por último pero no menos importante, el "Profesor Jirafales", quien intentaría en interminable en ocasiones educar a los pequeños de la vecindad.

Entre las fotografías, Gache Rivera, aprovechó para compartir algunas con tu eterno enamorado, Carlos Villagrán, con quien ha vivido un feliz matrimonio y que fruto de ello, tuvieron a dos hijos, Gustavo y Vanessa. En las imágenes se le puede ver a la pareja en Rosario, Argentina, en unas presentaciones a finales de los años 80.

Luego de que estas fotografías desataran la locura en redes sociales, fue imposible para los usuarios no recordaran los interminables problemas que existieron entre el elenco del "Chavo del 8", sobre todo entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, quienes estuvieron envueltos en varios escándalos por supuestos romances con Florinda Meza.

Según comentarios de Villagrán en una entrevista que le hacen para el canal chileno Radio Mitre, doña Florinda fue quien lo buscó y por eso anduvieron un tiempo juntos; pero ese "romance" sucedió hace más de cuarenta años y el señor Villagrán lo revive porque se lo preguntan.

Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. A mí me dicen: '¿Tú anduviste con Doña Florinda?', y yo digo: 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso", dijo "Quico" en la entrevista.